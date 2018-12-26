Экономичные советы от иностранных мамаш: как кормят всю семью без лишних затрат

После прочтения последних прогнозов о повышении продуктовых цен в 2019 году невольно задумываешься об экономии. Но такие мысли приходят в голову не только жителям России – разные люди экономят во всём мире, так что не грех прислушаться к их эффективным советам. Так, совсем недавно британка рассказала о том, как приготовить рождественский ужин на пять человек всего за 18,75 фунта стерлингов – не больше 1,6 тысячи рублей!

Об экономичных советах матери троих детей написало издание The Mirror. Жительница Великобритании смогла настолько грамотно организовать свои затраты, что в итоге праздничный стол на одного члена семьи обошёлся примерно в 3,75 фунта стерлингов (325 рублей). За эти небольшие деньги женщина преподнесла своим домочадцам индейку, жареные овощи, свинину в кляре и фаршированные хлебные шарики.

По словам британки, чтобы добиться столь экономичного и вкусного эффекта необходимо потратить немало времени на изучение ближайших магазинов – наверняка в одном из них найдутся товары подешевле. К тому же женщина отметила, что готовку лучше всегда продумывать заранее, учитывая предыдущие приёмы пищи. Некоторые товары вроде овощей или картофеля, признаётся британка, лучше закупать мешками по оптовой цене, ведь так выйдет намного дешевле. А подготовку к праздничному ужину можно начинать задолго до этого события, заранее покупая всё необходимое.

Женщина рассказала, что сэкономленные деньги идут на развлечения для всей семьи – то в кинотеатр с детьми сходит, то в тематический парк.

Сами дети подтолкнули свою маму к столь эффективной экономии. После того, как её третья дочь Эмбер появилась на свет, мать стала больше думать о затратах. Теперь для неё торги с рыночными продавцами и отказ от готовых, но дорогих блюд, стали обыденностью.

Другая многодетная мать из Австралии раскрыла свои секреты грамотных денежных трат. По её собственному признанию, экономить «тысячи долларов в год» ей удаётся с помощью грамотного способа хранения овощей. Её рецепт очень прост: берёте глубокий контейнер, наполняете водой и ставите его вместе с овощами в холодильник. Остаётся лишь менять воду один-два раза в неделю. Такой хитрый трюк позволит овощам сохранять свою свежесть долгое время.

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