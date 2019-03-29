Экономические везунчики: у кого в России самая большая зарплата?

Ох, и тревожно стало за российскую экономику! Проблемы валятся на неё одна за другой, но среди этого негатива находятся свои счастливчики. О сферах деятельности с самыми высокими зарплатами в январе 2019 года поведал Росстат.

Оказалось, что самой большой среднемесячной зарплатой могут похвастаться люди, трудящиеся в области добычи полезных ископаемых (ну, "нефть-матушка", уголек, редкоземельные металлы... наше все!) Они зарабатывают 79,4 тысячи рублей в месяц в среднем. Работники сферы финансов и страхования получают в среднем 77,3 тысячи рублей. На третьей строчке оказались специалисты в области информации и связи – 66,2 тысячи рублей.

Профессионалы-учёные могут похвастаться четвёртым местом с зарплатой в 61,2 тысячи рублей, а работники сферы транспортировки и хранения получают в среднем 46,9 тысячи рублей.

Самыми невезучими в январе оказались сотрудники заведений общественного питания и гостиниц: их средняя зарплата небольшая, всего 27,2 тысячи рублей. У работников сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства дела не особо лучше, ведь в среднем такие специалисты зарабатывают 27,3 тысячи рублей.

При этом в том же январе текущего года средняя зарплата по всей России приблизилась к отметке в 42,2 тысячи рублей, что на 8,3% больше, чем в прошлом году.

Зарплаты растут, а лучше как-то и не становится. Свой вклад в такую ситуацию вполне могли внести рост зарплат чиновников и общая проблема с бедностью в стране, да и в целом нашу экономику сейчас неслабо потряхивает. Тревогу чувствуют все россияне, причём она достигла небывалых масштабов: 68% наших соотечественников заявили об экономическом кризисе в России.

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Но такой статистике даже не удивляешься, ведь с повышением НДС , постоянным ростом цен на продукты и другими проблемами настроение населения неизбежно будет падать. Вполне оправдано падать, если быть честным.

, постоянным ростом цен на продукты и другими проблемами настроение населения неизбежно будет падать. Вполне оправдано падать, если быть честным. К тому же с рабочими местами в России творится что-то неладное. То и дело их сокращают. Недавно Ford Sollers решила сократить почти 1 тыс. работников на заводах в татарстанских Набережных Челнах и в Елабуге. В будущем году анонсировали сокращение госслужащих с целью повышения зарплаты. Кому-то повезёт и его заработок лишь взлетит, а вот кому-то придётся уйти с хорошего места.

В такой ситуации невольно начинаешь волноваться за рабочие места детей и внуков: смогут ли они удержаться на волнах беспокойной экономики? Подобных тревожных вопросов пока остаётся немало, но государство не особо спешит с конкретными ответами. Кое-что в любом случае придётся решать самостоятельно, так что, судя по всему, вновь пришло время для старательного преодоления экономических неурядиц.

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