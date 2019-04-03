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Екатерина Андреева призналась в любви к золотым украшениям
Ульяна АНТОНОВА   
03 Апреля 2019 г.
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Лучшие друзья девушек - это бриллианты... и конечно же, золото. Этот общеизвестный факт публично подтвердила 57-летняя телеведущая Екатерина Андреева, поделившись с поклонниками в интернете впечатлениями от выставки  «Золото империи инков: Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации».

Екатерина Андреева призналась в любви к золотым украшениям

- Я даже не думала, что я такая сорока! Обычно я совершенно спокойно и без трепета в сердце и кошельке прохожу мимо витрин с золотом-брульянтами. Не интересуюсь. Не мой фетиш. А тут золото пленило меня... нацепила бы все лучшее сразу и пошла блестеть по закоулочкам, - написала Екатерина Андреева на своей странице в соцсети Инстаграм.

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Единственная возможность примерить #золотоинков прислониться к витрине.Я даже не думала,что я такая сорока! Обычно я совершенно спокойно и без трепета в сердце и кошельке прохожу мимо витрин с золотом-брУльянтами. Не интересуюсь. Не мой фетиш. А тут #золото пленило меня и пропадаююююю яяя, фффсё бы себе забрала,особенно милого малыша-сумочку,шапку,вдохновившую Наполеона,бусы и ещё бусы и ещёёё... И не чахла я бы над этим златом,как Царь Кощей ,а нацепила бы все лучшее сразу и пошла блестеть по закоулочкам.В сториз был подробный отчёт об этой золотой лихорадке,а здесь -чуть-чуть красоты. Ну почему я не инка? У меня только золотые ботиночки. #музей #выставка #украшенияручнойработы #украшения #этнографическиймузей #красота #мир #галерея #красотаспасетмир #питер #спб #сумка #exhibition #art #gold #artwork #museum #artgallery #gallery #amazing #jewel #jewellery #jewelry #perfect #perfection #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Надо отдать должное, кстати: Екатерина Андреева в свои 57 лет продолжает удивлять красотой и стройностью. Недавно женщина поделилась своими секретами. В её Инстаграме появилось видео того, как ей делают специальную водородную маску, для которой необходима фольга, чтобы покрыть всё лицо.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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