Екатерина Андреева призналась в любви к золотым украшениям

Лучшие друзья девушек - это бриллианты... и конечно же, золото. Этот общеизвестный факт публично подтвердила 57-летняя телеведущая Екатерина Андреева, поделившись с поклонниками в интернете впечатлениями от выставки «Золото империи инков: Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации».





- Я даже не думала, что я такая сорока! Обычно я совершенно спокойно и без трепета в сердце и кошельке прохожу мимо витрин с золотом-брульянтами. Не интересуюсь. Не мой фетиш. А тут золото пленило меня... нацепила бы все лучшее сразу и пошла блестеть по закоулочкам, - написала Екатерина Андреева на своей странице в соцсети Инстаграм.

Надо отдать должное, кстати: Екатерина Андреева в свои 57 лет продолжает удивлять красотой и стройностью. Недавно женщина поделилась своими секретами. В её Инстаграме появилось видео того, как ей делают специальную водородную маску, для которой необходима фольга, чтобы покрыть всё лицо.

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