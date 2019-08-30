Егор Кончаловский рассказал о причинах расставания с Толкалиной

В недавнем интервью известный режиссёр Егор Кончаловский рассказал о своих отношениях с Любовью Толкалиной, хотя до этого практически ничего не комментировал. История с разводом началась в 2017 году, когда впервые заговорили о расставании звёздной пары. К слову, официально свои отношения они так и не оформили.

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По словам Кончаловского, главной причиной расставания стал образ жизни и характер Толкалиной: "Она всё время в каком-то движении, то её нет нигде, то она везде одновременно, ей не знакомо, что такое стабильность". В итоге это привело к сложностям в отношениях.



Также режиссёр рассказал, что специально задействовал супругу в своих фильмах, потому что она очень талантливый человек. А вот ролей в фильмах у неё не очень много, и в основном это работы в сериалах. По словам Кончаловского, у них, несмотря ни на что, остаются хорошие дружеские отношения.



Их гражданский брак длился более 20 лет, в 2001 году у пары родилась дочь Мария. Взаимоотношения не испортились даже после интервью, которое дал Кончаловский в программе "Секрет на миллион", где рассказал очень много подробностей, совместной жизни, знакомства и о том как сложно складывались отношения между его матерью и Толкалиной.



Будем надеяться, что дружба у бывших супругов останется надолго и будет примером для остальных - как мирным путём можно решить любую проблему.

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