Егор Кончаловский недоволен выбором дочери

В недавнем интервью известный российский кинорежиссёр Егор Кончаловский рассказал о взаимоотношениях с дочерью. Он отметил, что Мария всегда отличалась стремлением к независимости, а достигнув совершеннолетия, совсем перестала прислушиваться к мнению родителей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам Кончаловского, он старался воспитывать детей без давления, но и вседозволенность тоже не поощрял. Несмотря на конфликты, Егор Андреевич считает дочь очень умной и воспитанной девушкой.



В последнее время режиссера сильно волнует то обстоятельство, что дочь принимает важные решения, не учитывая его мнения. Так например, о том, что Мария сейчас проживает в Санкт-Петербурге, режиссёр узнал из сообщений в СМИ. Также ему не нравится, что она живёт с молодым человеком на десять лет старше её, и не просто живёт - молодые планируют свадьбу!





Впрочем, справедливости ради режиссёр добавил, что и у него с Любовью Толкалиной (матерью Маши) тоже была приличная разница в возрасте: "Ей было 18 лет, а мне 30".



По словам отца, дочь, конечно же, имеет право на свою личную жизнь - как и любой другой человек, но о жизненных изменениях родителей всё-таки нужно информировать.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...