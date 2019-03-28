Ефим Шифрин шокировал зрителей Первого канала

На днях известный юморист Ефим Шифрин посетил программу “Пусть говорят”, где рассказал о своей личной жизни и здоровье. Придя в студию, 63-летний артист шокировал присутствующих своим внешним видом.

Мужчину вывели под руку, он опирался на трость и с трудом ориентировался в пространстве. К счастью, это оказалось всего лишь небольшим представлением. Таким образом Шифрин хотел показать, что слухи о его проблемах со здоровьем явно преувеличены, и с ним всё хорошо.



Несколько месяцев назад Ефим Шифрин пожаловался своим подписчикам в Инстаграме на ухудшение зрения, сказав, что возможно придётся заменить один из хрусталиков на искусственный. Многие поняли слова артиста буквально, переживая за своего кумира, но на самом деле все оказалось не так трагично. На передаче Шифрин признался, что сказал это больше в шутку. Конечно же, возрастные изменения создают кое-какие трудности, но ничего серьёзного не наблюдается.



Каждые полгода артист проходит плановое медицинское обследование, стараясь следить за своим здоровьем. Ефим Залманович прекрасно выглядит в свои 63 года. Он несколько раз в неделю посещает спортзал и много работает. По его мнению, артист должен выглядеть на все 100% всегда, независимо от возраста.





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Ефим Шифрин также показал телезрителям столичную квартиру, которую привык называть своим “убежищем”. Скромные апартаменты находятся на Котельнической набережной. Его соседями в разное время были, и даже самажила в этом же самом крыле. Шифрин давно не менял мебель и пользуется стареньким диваном и столиком, а вот телевизор юморист не смотрит, поэтому "он весь покрылся пылью". Ефим Залманович редко бывает дома из-за плотного графика работы. Жены и детей у него нет, поэтому жильё часто нуждается в хорошей уборке.Несмотря на отсутствие семьи, Шифрин счастлив и доволен жизнью, и не понимает, почему журналисты так часто спрашивают его об этом. Надеемся, что артист не лукавит. А как вы думаете?

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