«Её время еще не пришло»: борьба и творчество Светланы Рожковой

Многие знакомы с искромётным юмором Светланы Рожковой, которая стала знаменитой в роли «главной свекрухи страны». Но безоблачная улыбка на сцене не смогла защитить её от жизненных трудностей, порой даже смертельно опасных.

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В детстве уроженке Можайска Светлане Рожковой пришлось переехать в Кисловодск вместе со своими родителями, где мать маленькой Светы стала администратором филармонии.

С самого раннего возраста Рожкова отличалась не только в учёбе, но и в своей безудержной энергии, которую девочке надо было куда-то девать. Сначала она отдавала себя танцам и спорту, и однажды всё-таки попала в театральную студию. После этого сомнения в выборе будущей профессии у девушки пропали… но, увы, мечты сбылись не сразу.

Светлана провалила экзамены в вуз, однако, бросать дело не стала и отправилась подрабатывать ведущей концертов в филармонию. Чуть позже умелую девушку взяли в Творческую мастерскую эстрадного искусства, где она наконец-то нашла своё главное увлечение – разговорный жанр. С этого момента начался долгий и трудный путь артистки к всероссийской славе.

Сначала Светлана посетила Тулу и побывала во всех уголках Дальнего Востока с ансамблем Кызыла. Вскоре диплом ГИТИСа был у неё на руках, так что будущая звезда смогла попасть в мир эстрадного искусства, но пока лишь в незначительных конкурсах. Хотя в своей филармонии из ведущей Светлана уже стала актрисой с собственной программой.

Судьбоносная встреча случилась во время гастролей, когда артистка познакомилась с Региной Дубовицкой. Недолго думая, Дубовицкая пригласила Светлану в «Аншлаг», где раскрылся настоящий потенциал артистки. Она стала попадать в знаменитые программы вроде «Смехопанорамы» или «Комнаты смеха», а после выступления с монологом «Свекруха» и вовсе превратилась во всероссийскую звезду.

Любопытно, что у её славы были как союзники, так и противники. Поначалу Клара Новикова видела в новенькой коллеге лишь врага, угрозу для её десятилетнего успеха на просторах «Аншлага», из-за чего порой даже «пыталась ограничить артистическую деятельность» Светланы. Впрочем, со временем их отношения наладились, хотя подругами их всё ещё назвать нельзя.

А вот Регина Дубовицкая, наоборот, помогала своей протеже всем, чем могла. Она была требовательной начальницей, в каком-то смысле даже трудоголиком, но в то же время Регина умела «вдохновлять на работу» своих подчинённых.

О творческих успехах Светланы Рожковой можно рассуждать долго. Некоторые её программы и сейчас пересматривают поклонники, а уж дуэт артистки с Юрием Евдокуниным стал поистине легендарным, как и их отношения: пара не расстаётся уже на протяжении более 30 лет.

Стоит заметить, Юрий не был первой любовью Светланы. Сначала артистка влюбилась в музыканта Андрея Богданова, с которым провела несколько счастливых лет и даже родила дочку Яну. Но понемногу их отношения шли на спад, ведь Андрей между семьёй и музыкой часто выбрал второе. А Светлана очень хотела нормальных семейных отношений.

Сразу после развода Рожкова не думала о поиске новой любви, но от судьбы уйти не получилось. В филармонии девушка познакомилась с певцом Юрием Евдокуниным, и они сразу же образовали красивый дуэт. В итоге Юрий не только исполнял роль мужа артистки, но и был её директором.

– Я почему-то сразу ему поверила, в его любовь, чувства. И я, во-первых, не ошиблась, во-вторых, не разочаровалась, потому что более преданного и любящего человека я бы вряд ли встретила, – заметила Рожкова.

Когда Светлана решила подарить любимому мужу ребёнка, за артистку очень боялась её мать – из-за проблем с сердцем даже первые роды едва не стали трагедией. Тогда всё обошлось, но зная отношение матери, юмористка долго боялась рассказать ей о новой беременности.

Девочка Варвара появилась на свет без особых трудностей, что стало огромным сюрпризом для Светланы и её родных. Сейчас дочки артистки выросли, но о матери они никогда не забывают и поддерживают её в самые трудные моменты жизни. А таких моментов, к сожалению, у Рожковой было немало.

Улыбчивая юмористка не показывала свои проблемы на публике, но и не переставала бороться с постоянными жизненными трудностями. Светлане пришлось перенести целых два эпизода клинической смерти!

В первый раз виной стал алкоголь, с которым однажды тогда ещё молодая девушка перестаралась. Сердце будущей звезды остановилось, но врачи всё-таки смогли вытащить её с того света.

Во второй раз артистка попала в автомобильную аварию. Светлана вспоминала, как увидела «свет в конце тоннеля, к которому летела, словно бабочка».

– Казалось, там кто-то есть, и он говорит со мной, – вспоминала Рожкова. – Отчетливо слышала фразу: «Ее время еще не пришло». После этих слов очнулась.

Очередная беда со здоровьем настигла артистку в 2015 году. Тогда врачи заявили, что народной любимице осталось жить всего полтора года. «Не надо об этом думать, надо просто жить!», – уже в 2018 году призналась Светлана. Как нетрудно заметить, ей удалось пережить тот срок, который ей предсказывали медики. Впрочем, у специалистов на то были серьёзные причины, ведь артистка страдала от билиарного цирроза. Из-за этого редкого заболевания иммунитет атакует печень, чем приносит немало проблем своему хозяину.

Болезнь вынудила Рожкову завязать с выступлениями на сцене, да и лечение ей обошлось в копеечку. Финансовую помощь даже предлагали коллеги по «Аншлагу», но Светлана отказалась, ведь пока ей хватает и семейных денег.

Поклонники также не стали бросать своего кумира в трудной ситуации, так что завалили юмористку пожеланиями крепкого здоровья. Болезнь не ушла полностью, но врачи постарались на славу, так что заболевание теперь протекает гораздо медленнее.

– Я же человек, бывает, и давление скачет, и температура повышается, – заключила Светлана Рожкова. – Однако собираешь все силы, поднимаешься на сцену и только потом можешь упасть без сознания. Как сейчас здоровье? Все в руках Божьих! Цирроз под контролем, больше сказать нечего.

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