«Ее оскорбили, унизили...»: правдивы ли слухи о затворничестве Татьяны Дорониной?

Когда-то Татьяна Доронина руководила МХАТом имени Горького, а сейчас, после своего увольнения, перестала общаться с кем-либо и стала затворницей. Как сейчас обстоят дела у артистки, которую так любят многие поколения россиян?

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После того, как худруком МХАТа стал Эдуард Бояков, для Дорониной и многих сотрудников всё пошло наперекосяк. Бояков также хотел переделать любимые спектакли артистки («Три сестры» и «Синяя птица») на свой лад, с чем не согласились некоторые актёры. Недавно они даже обратились к Путину, чтобы он помог Татьяне Васильевне вернуть дорогой для неё пост главы МХАТа.



Стоит отметить, что актёры не просто выражают свою солидарность с экс-руководительницей, но и искренне беспокоятся за неё. Говорят, что сейчас Доронина не отвечает даже на телефонные звонки и тяжело переживает недавние события.



Это подтвердил режиссер Роман Виктюк: «Она не совпадает с МХАТом, и это было ясно с самого начала. Татьяне Васильевне не надо было уходить из БДТ. Но ее поманили в Москву. Сейчас, если ей совсем будет плохо».



Впрочем, с его словами не согласилась Лия Ахеджакова. Она заметила, что общалась с Татьяной Дорониной только однажды много лет назад, однако, в столь печальное состояние артистки не верит. А вот Виктюку лучше не доверять, ведь он «и не такое скажет». «Хотя, конечно, повод для расстройства у Татьяны Дорониной есть, – передает слова актрисы издание «СтарХит». – Она, видимо, пришла в негодность из-за того, что сделали с ее театром. Ее оскорбили, унизили...»

Разумеется, подобные потери в столь зрелом возрасте переживаются очень тяжело. Но будем надеяться, что Татьяна Доронина найдет в себе силы с честью пройти все выпавшие ей испытания, и вернется к своим друзьям и поклонникам.

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