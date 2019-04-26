Джонни Депп хочет жениться на девушке из России

И не на какой-нибудь абстрактной, а на вполне реальной и конкретной. Счастливицу зовут Полина Глен, она родом из Санкт-Петербурга, но около двух лет живет в Лос-Анджелесе, занимается танцами и мечтает попасть в "большой" шоу-бизнес.

Также известно, что девушка совсем молода - ей всего 20 лет, поэтому неудивительно, что 55-летний актер потерял голову от любви. Парочка уже живет вместе в роскошном особняке Джонни Деппа на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. А одна из подруг танцовщицы рассказала британским журналистам, что Джонни в скором времени намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями юной невесты.

Кстати, примечательно, что сама Полина при знакомстве с Деппом (это произошло на одной из вечеринок, где Глен исполняла для гостей страстные танцы гоу-гоу) не признала в нем звезду мирового кино. А когда правда открылась, была весьма удивлена.Как бы там ни было, парочку уже больше года видят вместе то на съемках, то на концертах. И похоже, что это не просто "бес в ребро", а настоящие чувства двух любящих людей.

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