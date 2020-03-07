Джоан Роулинг признана самой популярной писательницей десятилетия

Портал LiveLib представил рейтинг самых популярных писательниц за последние 10 лет. Первую строчку в почётном списке заняла британская писательница Джоан Роулинг.

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Популярность Роулинг принесла серия книг о мальчике-волшебнике Гарри Потере. Первый роман увидел свет в 1997 году, когда самой писательнице было 32 года. Сейчас Джоан Роулинг 54, её произведения проданы в количестве более 500 млн экземпляров, а сама она считается одной из самых богатых женщин в мире.

Второй в рейтинге самых популярных писательниц стала Агата Кристи. Несмотря на то, что автор детективных романов скончалась ещё в 1976 году, её творчество по-прежнему востребовано читателями во всём мире.

Третье место в рейтинге LiveLib досталось 54-летней Светлане Мартынчик, которая выпустила несколько серий книг под псевдонимом Макс Фрай.

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