Джейн Фонда рассказала о себе: "До 60 лет практически не жила"

Жизнь знаменитой актрисы Джейн Фонда с трудом можно назвать лёгкой. Она поведала в своём интервью как переживала недостаток материнского внимания, а позже и самоубийство родительницы. Тогда ей было всего 12 лет и она не совсем понимала что происходит. Однако немного повзрослев поняла, что мать обделяла её вниманием из-за биполярного расстройства, от которого пыталась излечиться в психиатрической больнице. Поняв это, Джейн перестала злиться на мать и даже посвятила ей свои мемуары.

По словам актрисы, до 60 лет она практически не жила. Дело в том, что она всю жизнь старалась угождать окружающим любимым мужчинам — отцу и трем мужьям. Даже получив в награду “Оскар” она не могла жить для себя, а постоянно что-то кому-то доказывала. Это один из недостатков воспитания, ведь она считала, что её будут любить только когда она этого заслужит. Для того, чтобы это понять актрисе понадобилось целых 60 лет.

Теперь ей 80 и она живёт полной жизнью, перестав искать чью-то любовь и наконец просто полюбив саму себя. В таком возрасте она отлично выглядит, но не скрывает, что сделала подтяжку и коррекцию. Такой шаг на пути к молодости дался не просто, так как Джейн всегда выступала за естественную красоту любого возраста. Этим способом она решила повысить свою самооценку, чтобы не стыдиться смотреть в зеркало и показываться перед поклонниками.

Джейн Фонда всегда агитировала за прекрасную физическую форму и благодаря телепередачам с аэробикой стала примером для подражания. Тогда тысячи женщин стали заниматься, следуя примеру актрисы. Свой возраст актриса не чувствует и красотой затмевает всех на светских мероприятиях. Живя с убеждением, что Джейн никто не полюбит, если она не станет идеальной, артистка заставила полюбить себя миллионы людей. Не так ли?

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