Дженнифер Энистон хочет собрать вместе всех актёров из сериала "Друзья"

Дженнифер Энистон на "Шоу Эллен Дедженерес" обрадовала поклонников телесериала "Друзья". На вопрос о том, возможен ли новый проект, который будет продолжением известного сериала, Энистон ответила, что перезапуска точно не будет, а вот полнометражный фильм с участием всех "друзей" очень даже возможен.

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Также она рассказала, как они обсуждали эту возможность, когда им удалось собраться вместе несколько недель назад. Энистон даже выложила их совместную фотографию в социальных сетях, хотя все знают, что она не любит делиться личными фото.



Кстати, в этом году исполняется ровно 25 лет с момента выхода первой серии "Друзей" в 1994 году. Всего было снято 236 серий, и они сразу сумели захватить интерес публики - поклонников сериала с каждым днём становилось всё больше и больше. Отличие "Друзей" от других ситкомов в том, что все герои были равны между собой, и по ходу съёмок каждый из них добавлял в свой образ дополнительные качества.



"Друзья" - один из самых рейтинговых и финансово успешных американских сериалов. Только финальный эпизод посмотрели 51,1 миллиона американцев.

Судьбы актёров сериала после закрытия сложились довольно удачно - всё они продолжали сниматься в полнометражных фильмах или работать на телевидении. Так что было бы очень интересно посмотреть на ещё одну их совместную работу, поэтому надеяться, что все их планы осуществятся - к радости миллионов поклонников.

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