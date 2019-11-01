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Дженнифер Энистон хочет собрать вместе всех актёров из сериала "Друзья"
Анастасия ШИЛОВА   
01 Ноября 2019 г.
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Дженнифер Энистон на "Шоу Эллен Дедженерес" обрадовала поклонников телесериала "Друзья". На вопрос о том, возможен ли новый проект, который будет продолжением известного сериала, Энистон ответила, что перезапуска точно не будет, а вот полнометражный фильм с участием всех "друзей" очень даже возможен.

Дженнифер Энистон хочет собрать вместе всех актёров из сериала "Друзья"


Также она рассказала, как они обсуждали эту возможность, когда им удалось собраться вместе несколько недель назад. Энистон даже выложила их совместную фотографию в социальных сетях, хотя все знают, что она не любит делиться личными фото.

Кстати, в этом году исполняется ровно 25 лет с момента выхода первой серии "Друзей" в 1994 году. Всего было снято 236 серий, и они сразу сумели захватить интерес публики  - поклонников сериала с каждым днём становилось всё больше и больше. Отличие "Друзей" от других ситкомов в том, что все герои были равны между собой, и по ходу съёмок каждый из них добавлял в свой образ дополнительные качества.

"Друзья" - один из самых рейтинговых и финансово успешных американских сериалов. Только финальный эпизод посмотрели 51,1 миллиона американцев.

Судьбы актёров сериала после закрытия сложились довольно удачно - всё они продолжали сниматься в полнометражных фильмах или работать на телевидении. Так что было бы очень интересно посмотреть на ещё одну их совместную работу, поэтому надеяться, что все их планы осуществятся - к радости миллионов поклонников.

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