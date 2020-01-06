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Джеки Чан чуть не утонул на съёмках нового фильма
Анастасия ШИЛОВА   
06 Января 2020 г.
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Пожалуй, нет ни одного любителя кино, который бы не знал актёра Джеки Чана. Как известно, он начинал свою карьеру в качестве каскадёра, поэтому практически все трюки всегда выполнял сам.

Джеки Чан чуть не утонул на съёмках нового фильма


Некоторые съёмки дорого обошлись актёру, он даже попал в книгу рекордов Гиннесса, как человек, получивший самое большое количество переломов.

А несколько раз Джеки Чан даже был на грани гибели. Например, при съёмках одного из эпизодов нового фильма "Авангард", актёр чуть не утонул - под водой его придавило камнем, и он не смог самостоятельно выбраться. К счастью, коллеги среагировали молниеносно и пришли на помощь Чану. Из-за этого случая даже пришлось остановить съёмки на несколько дней, чтобы пострадавший актёр смог прийти в себя.

  • Выход фильма в прокат запланирован на 2020 год. В картине Джеки чану досталась роль "хорошего полицейского", который борется с преступниками. Режиссёром фильма стал Стэнли Тонг. Это их не первая с Чаном совместная работа - до этого были фильмы "Разборка в Бронксе", "Полицейская история 3" и "Суперполицейский".

Даже в 65 лет Джеки Чан старается выполнять все трюки без дублёров. За это его даже внести в "чёрные списки" почти всех страховых компаний - из-за очень высоких рисков в работе. Но это не помешало актёру приобрести мировую популярность.

В 2016 году Джеки Чан получил "Оскар" за вклад в кинематограф. Сам актёр по этому поводу пошутил:"После 200 фильмов и стольких сломанных костей — он мой". Это действительно заслуженная награда. Джеки Чану удалось создать свой неповторимый образ в кино, который уже много лет радует поклонников по всему миру.

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