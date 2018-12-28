Двойная удача: жена пенсионера излечилась от рака, а на следующий день он выиграл миллион

Невиданная удача целых два дня не отпускала пенсионера из США. Сначала он узнал о том, что его жена исцелилась от рака, а уже на следующий день выиграл миллион долларов в казино, пишет Sky News.

Мы уже писали о том, что в одном из казино Атлантик-Сити неизвестный мужчина решил сыграть в покер, поставил всего пять долларов, а взамен получил целый миллион. Судя по всему, это был Гарольд Макдауэлл 85 лет из города Лейквуд.

Всего за день до этого небывалого выигрыша, 21 декабря, мужчина узнал о том, что его жене удалось полностью излечиться от рака. Женщина несколько раз побывала на операционном столе, ведь она страдала раком печени и толстой кишки. Кто знает, может эта радостная новость подтолкнула пенсионера к новым счастливым свершениям.

Жена Макдауэлла, которая пошла с ним в азартное заведение, очень бурно отреагировала на крупный выигрыш своего мужа, даже без мата не обошлось. «А я сидел там, как идиот», – признался пенсионер.

Так или иначе, победа в казино намного уступала новости об исцелении его любимой. Пара уже решила, что деньги отдаст детям, а на оставшиеся средства отправится в круиз.

Мы нередко пишем о везунчиках, которые по разным причинам становились обладателями крупных джекпотов. Некоторых к удачному риску приводит странное совпадение и не менее странное решение. Так, бессонница привела пожилую американку к выигрышу в 13 тысяч долларов, а житель Мэрилэнда решил пойти по пути героев книги своего друга. Мужчина не прогадал и стал обладателем лотерейного билета на 50 тысяч долларов.

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