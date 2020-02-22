Душа компании, очень добрый и позитивный блогер Бабушка Валюша в интервью сайту «Мои года»

Неподражаемая блогер Бабушка Валюша выдает реакции на разных исполнителей. За этим автором платформы YouTube скрывается жизнерадостная и обаятельная Валентина Ивановна. У нас состоялось с ней небольшое интервью.

Валентина Ивановна с сыном

– Уважаемая Валентина Ивановна. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Приветствую всех читателей сайта! Меня зовут Валентина Ивановна Бжезицкая. Мне 67 лет, родом из Чернигова. Работала я портнихой-закройщицей. В целом по жизни всегда была на позитиве, душой компании. Обожаю слушать и петь шансон, раньше играла на гитаре.

– Канал Бабушка Валюша – совместный проект. Вам помогают в этом сын и внук. Это очень здорово – налицо здоровая дружба и связь поколений. А чья была идея сделать формат видео именно таким?

– В создании канала Бабушка Валюша принимают участие мой внук, сын и я. Сделать формат именно таким была идея моего сына.

– Расскажите немного о сыне и внуке. Как у вас распределяются роли. За кем выбор исполнителей, технические работы и прочее?

– Внука зовут Дима, ему 17 лет. Он у меня очень хороший мальчик, скромный и честный. Дима учится и после занятий делает всю работу по съемке, видеомонтажу и фотошопу. Сына зовут Вадим, ему 32 года, он контролирует все процессы, ведет переговоры по поводу сотрудничества.

– Вы сразу согласились быть в проекте главной героиней?

– Согласилась я не сразу. Так получилось, что я поломала правую ногу при падении и уже не могла самостоятельно ходить. Именно тогда у сына появилась идея, как вернуть мне радость жизни. Чувствуя поддержку сына и внука, я решила попробовать себя в видеоблогинге. Так и появился канал Бабушка Валюша

– Вы готовите свои реплики заранее или это экспромт?

– Реплики я все придумываю сама и по большей части это экспромт. Но некоторые из них приходят в голову уже после просмотра, поэтому мы придумали формат вставок, дабы не упустить интересные моменты.

– В своих видео вы создали образ очень жизнерадостной, позитивной женщины. В обычной жизни вы такая же?

– Да, я по жизни такая, поэтому у меня много друзей, все ко мне хорошо относятся и любят со мной общаться.

– А кто вообще придумал такой кокетливый образ в кадре?

– А тут и придумывать ничего не пришлось, я была такая же кокетливая и в молодости.

Валентина Ивановна в молодости

– Вы реагируете на творчество молодых исполнителей, до корифеев еще руки не дошли или в планах заниматься только, так сказать, подрастающим поколением певцов?

– Я реагирую на то, что в тренде и стараюсь идти в ногу со временем, в этом меня направляют внук и сын, всегда показывают мне новых интересных исполнителей. Мы с этого начинали, и этого ожидает моя аудитория, поэтому пока без корифеев. Но все может быть, Филипп Киркоров некоторое время назад взорвал YouTube, но тогда я так и не сделала на него реакцию, хотя могла бы.

– Что привнесло блогерство в вашу жизнь?

– Я обрела новый интерес в жизни. Дело в том, что я передвигаюсь сейчас только на костылях либо в инвалидной коляске. Понимая, что больше не смогу ходить как прежде, я была очень расстроена. Но теперь мне снова стало интересно жить, я смотрю, какие ролики у нас получаются и каждый день читаю комментарии. Также ребята иногда донатят или заказывают рекламу, что тоже является приятным моментом, учитывая нынешние пенсии.

– Как реагируют на творчество ваши соседи, друзья, они вас поддерживают?

– Некоторые поддерживают, некоторые смеются, но я не обращаю внимание, считаю их не современными.

– Наверное, бывают и негативные комментарии. Как вы относитесь к таким мнениям? Отвечаете? Делаете, возможно, выводы для себя, прислушиваетесь?

– Да, я обращаю внимание и делаю выводы для себя, если критика конструктивная, но, как правило, не отвечаю ничего.

– Есть ли забавная история, связанная со съемками?

– В одном ролике я танцевала стоя на костылях, и мы сделали сценку, будто я тоже участвую в клипе и мне позвонил сам Lil Pump.

– Общаетесь ли с конкурентами? Есть ведь еще блогеры, которые демонстрируют реакции на кого-нибудь?

– Есть еще мамы, папы, дедушки и бабушки, но я пока ни с кем не общалась.

– Кто смотрит ваши видео? Аудиторию можете как-то охарактеризовать? Молодые девушки, домохозяйки и пр., кому вы интересны?

– В основном это молодежь, от 12 и старше. Те, кто любят музыку, позитив и юмор.

– Не планируете ли занять еще какую-нибудь нишу? Путешествия, сад-огород и т.д.?

– Реакции – ниша, которая может затрагивать многие другие на YouTube , но может я и сама запишу клип когда-нибудь.

– Какие еще у вас в жизни есть интересы?

– Моя семья, а еще я очень люблю смотреть Дом 2. А когда мои ноги были здоровы, я обожала ходить за грибами.

Валентина Ивановна вместе со своим мужем, папой и сыновьями

– Любите ли вы спорт? Если да, то какой?

– В молодости я любила танцевать, а спорт – это было слишком скучно для меня.

– Что вам особенно нравится в современной жизни?

– Нравится, как одевается молодежь, нравится, что каждый человек может самовыражаться на такой площадке как YouTube.

– Что бы вам хотелось в этой же современной жизни изменить?

– Чтобы больше было живого общения. Чтобы молодежь меньше сидела в компьютерах и телефонах.

– Жалеете о чем-нибудь?

– Ни о чем не жалею.

– Ваш жизненный девиз?

– Вперед, всегда вперед! С надеждой лучшее будущее!

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