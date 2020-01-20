Друг Василия Ланового рассказал, как актёрам удалось сохранить крепкий брак

Популярный советский и российский актёр Василий Лановой 16 января отметил свой день рождения - ему исполнилось 86 лет. Несмотря на возраст, артист продолжает работать в театре и иногда снимается в кино.

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Что касается личной жизни, то Василий Семёнович очень не любит давать интервью на эту тему. Поэтому любые подробности становятся известными лишь благодаря родственникам и друзьям артиста.



Так например, хороший друг Ланового Алексей Кузнецов в шоу "Пусть говорят" рассказал, как он посоветовал Василию жениться на Ирине Купченко. В итоге, супруги живут в браке уже более 47 лет.



Были у них и тяжёлые времена, связанные с большой творческой популярностью, когда поклонники пытались узнать всё о своём кумире и этим немало вредили семье. У супругов за это время родилось два сына Александр и Сергей. Родители, несмотря на сильную занятость, старались как можно больше времени уделять их воспитанию. Также они не хотели, чтобы их дети выбрали актёрскую профессию. В результате старший сын стал журналистом, а младший экономистом.



По словам Кузнецова, Ирина Петровна - не только хорошая актриса, но и замечательный человек. Она старалась создавать атмосферу уюта в доме и поддерживала мужа в любых ситуациях. И сейчас Ланового и Купченко можно увидеть в совместных спектаклях на сцене театра им. Вахтангова.



Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Василию Семёновичу крепкого здоровья и много новых ролей.

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