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Друг Василия Ланового рассказал, как актёрам удалось сохранить крепкий брак
Анастасия ШИЛОВА   
20 Января 2020 г.
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Популярный советский и российский актёр Василий Лановой 16 января отметил свой день рождения - ему исполнилось 86 лет. Несмотря на возраст, артист продолжает работать в театре и иногда снимается в кино.

 

Друг Василия Ланового рассказал, как актёрам удалось сохранить крепкий брак

 


Что касается личной жизни, то Василий Семёнович очень не любит давать интервью на эту тему. Поэтому любые подробности становятся известными лишь благодаря родственникам и друзьям артиста.

Так например, хороший друг Ланового Алексей Кузнецов в шоу "Пусть говорят" рассказал, как он посоветовал Василию жениться на Ирине Купченко. В итоге, супруги живут в браке уже более 47 лет.

Были у них и тяжёлые времена, связанные с большой творческой популярностью, когда поклонники пытались узнать всё о своём кумире и этим немало вредили семье. У супругов за это время родилось два сына Александр и Сергей. Родители, несмотря на сильную занятость, старались как можно больше времени уделять их воспитанию. Также они не хотели, чтобы их дети выбрали актёрскую профессию. В результате старший сын стал журналистом, а младший экономистом.

По словам Кузнецова, Ирина Петровна - не только хорошая актриса, но и замечательный человек. Она старалась создавать атмосферу уюта в доме и поддерживала мужа в любых ситуациях. И сейчас Ланового и Купченко можно увидеть в совместных спектаклях на сцене театра им. Вахтангова.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Василию Семёновичу крепкого здоровья и много новых ролей.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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