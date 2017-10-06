Дроздов подготовил доклад о тематике «IT-технологии в социальной сфере»

Недавно состоялось собрание, на котором Дроздов (Председатель Правления ПФР) огласил информацию о развитии онлайн–услуг.

Цель государства – упрощение пути к получению услуг для граждан без личного посещения ПФР. Поэтому руководитель фонда рассказал об улучшениях в области IT-технологий и перевода госуслуг в онлайн–режим.

Дроздов сообщил, что личным кабинетом ПФР и порталом по госуслугам уже воспользовалось 30 миллионов клиентов разного возраста. Чаще граждане заказывают справки, рассчитывают примерный размер будущих пенсионных выплат, узнают о состоянии счета СНИЛС.

Ежегодно личный кабинет пополняется новым функционалом, например, в 2017 внедрен сервис по маткапиталу, который позволяет подать онлайн-заявку на получение сертификата.

Еще одна разработка ПФР – центр дистанционного обслуживания клиентов. Подобные центры предоставляют онлайн–услуги ПФР без личного посещения фонда. Так, в Бурятии запущена первая версия, где граждане заказывают справки, документацию, получают консультацию с помощью терминалов, телефона, сайта ПФР. Также информирование клиентов производится по sms или через чат, который реализуется через мессенджер Telegram.

Также Дроздов озвучил еще один социальный проект – Федеральный реестр инвалидов (далее ФРИ), создателем которого является ПФР. Так, с помощью ФРИ Правительство будет отслеживать численность, занятость пенсионеров инвалидов, а также обеспеченность колясками, потребность в работе.

Подробнее про пениси инвалидам 1, 2 и 3 групп читать здесь: http://pensiagid.ru.

С начала 2017 создан приложение ФРИ и личный кабинет. С 2018 планируется увеличение объема представляемой информации и списка поставщиков данных сведений.

Еще один ресурс для пенсионеров – Единая государственная информационная система соцобеспечения или ЕГИССО. В 2017 завершается разработка проекта ЕГИССО и подключение к системе всех структур власти. Следовательно, запуск программы назначен на начало 2018.

Основная задача ЕГИССО – предоставление информации о клиентах ПФР в органы власти с целью своевременной социальной поддержки населения РФ. Кроме того, благодаря ЕГИССО власти собирают аналитическую информацию по первостепенным показателям в сфере соцзащиты граждан.

В итоге Дроздов считает, что ЕГИССО, ФРИ и иные новшества благотворно скажутся на качестве услуг в отношении граждан РФ, ведь госуслуги станут еще более доступными. Кроме того, IT-технологий создают безграничную среду во всех сферах – медицине, образовании, социальном обеспечении граждан и прочее.

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