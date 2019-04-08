ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дожить до 90 лет «с помощью алкоголя и кофе»: что-то здесь определённо не так!
Егор СТУКОВ   
08 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Любят СМИ расходиться не на шутку, когда слышат сенсационные выводы учёных со всего света. Недавно научные специалисты заявили, что умеренное потребление кофе и алкоголя способствует долголетию, о чём сразу же решили рассказать все издания планеты. Только вот выводы учёных не стоит воспринимать так «прямо», ведь у социологических исследований такого рода всегда есть немало подводных камней.

Дожить до 90 лет «с помощью алкоголя и кофе»: что-то здесь определённо не так!

Неожиданными результатами исследования поделились специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне. Своё изыскание под названием «The 90+ Study» они начали в 2003 году, а продолжается оно по сей день. В этом деле принимают участие американцы старше 90 лет. Стоит отметить, что пожилые люди составляют самую быстрорастущую группу населения в США, только вот об их здоровье мало что известно, особенно это касается самых возрастных представителей группы.

В исследовании учёные решили разрушить все мифы и догадки, ответив на всевозможные вопросы о долголетии. Причём почти 1600 добровольцев ещё в 1981 году участвовали в другом исследовании, которое также касалось здоровья пожилых людей.

Оценивали всё это дело, как обычно, с помощью анкет и изучения состояния здоровья добровольцев. В итоге голые факты показали, что люди, которые умеренно употребляют алкоголь и кофе живут в среднем дольше, чем «непьющие».

К тому же избыточный вес также немного увеличивал среднюю продолжительность жизни. Стоит отметить, что более 40% пожилых участников исследования страдали от деменции, а около 80% – были инвалидами.

Один из ведущих авторов исследования заметил, что не может найти точного ответа на вопрос, а почему вообще получилась такая странная взаимосвязь? Но на деле ответ может быть довольно простым, о чём также упомянули сотрудники «Газеты.ру».

Чтобы исследование было достоверным, необходимо собрать несколько совершенно случайно набранных групп, которые бы потребляли алкоголь в разном количестве. Здесь же учёные просто собирали данные у большого числа людей, так что о фактической достоверности выводов судить сложно.

Ведь пьющие 90-летние добровольцы вполне могут отличаться отличным здоровьем, если сравнивать с их непьющими коллегами. Вот у них и получается употреблять небольшое количество алкоголя без особого вреда для здоровья.

О людях с лишним весом можно говорить также. Наверняка они изначально обладали более крепким здоровьем, чем пожилые без подобных проблем, так что связь избыточного веса и долголетия также не доказана. При этом сам ведущий исследователь напомнил о возрасте добровольцев. Всё-таки они позволяли себе алкоголь и кофе в 90 лет, а в молодости могли вообще не пить. «Я думаю, те, кто злоупотреблял алкоголем в юные годы, попросту не дожили до этого возраста», – добавил учёный.

А вот специалисты из Великобритании и Италии пришли к более логичному выводу. Они исследовали анализы 2239 человек, оценивая воздействие различных факторов на обмен веществ в их организме. В итоге оказалось, депрессия, избыточный вес и употребление алкоголя лишь подталкивали организм к старению.

  • Учёные из США вообще заявили, что даже существующие нормы потребления алкоголя могут быть опасны. Они проанализировали множество научных работ и пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя приводит к повышенному риску рака и заболеваний сердца.
  • В целом алкоголь очень даже «дружен» с онкологическими заболеваниями, если верить исследователям. Учёные из Австралии недавно рассказывали о том, что появлению рака молочной железы способствуют ожирение и злоупотребление алкоголем.

А вот ожирению, что логично, способствует нездоровое питание. Причём оно может быть даже опаснее, чем курение! Учёные изучили данные 195 стран и пришли к выводу, что люди умирают от неправильного питания чаще, чем от вредного сигаретного дыма. Конечно, и у этого исследования есть свои подводные камни, но полезнее нездоровая пища от этого не становится.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 