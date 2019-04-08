Дожить до 90 лет «с помощью алкоголя и кофе»: что-то здесь определённо не так!

Любят СМИ расходиться не на шутку, когда слышат сенсационные выводы учёных со всего света. Недавно научные специалисты заявили, что умеренное потребление кофе и алкоголя способствует долголетию, о чём сразу же решили рассказать все издания планеты. Только вот выводы учёных не стоит воспринимать так «прямо», ведь у социологических исследований такого рода всегда есть немало подводных камней.

Неожиданными результатами исследования поделились специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне. Своё изыскание под названием «The 90+ Study» они начали в 2003 году, а продолжается оно по сей день. В этом деле принимают участие американцы старше 90 лет. Стоит отметить, что пожилые люди составляют самую быстрорастущую группу населения в США, только вот об их здоровье мало что известно, особенно это касается самых возрастных представителей группы.

В исследовании учёные решили разрушить все мифы и догадки, ответив на всевозможные вопросы о долголетии. Причём почти 1600 добровольцев ещё в 1981 году участвовали в другом исследовании, которое также касалось здоровья пожилых людей.

Оценивали всё это дело, как обычно, с помощью анкет и изучения состояния здоровья добровольцев. В итоге голые факты показали, что люди, которые умеренно употребляют алкоголь и кофе живут в среднем дольше, чем «непьющие».

К тому же избыточный вес также немного увеличивал среднюю продолжительность жизни. Стоит отметить, что более 40% пожилых участников исследования страдали от деменции, а около 80% – были инвалидами.

Один из ведущих авторов исследования заметил, что не может найти точного ответа на вопрос, а почему вообще получилась такая странная взаимосвязь? Но на деле ответ может быть довольно простым, о чём также упомянули сотрудники «Газеты.ру».

Чтобы исследование было достоверным, необходимо собрать несколько совершенно случайно набранных групп, которые бы потребляли алкоголь в разном количестве. Здесь же учёные просто собирали данные у большого числа людей, так что о фактической достоверности выводов судить сложно.

Ведь пьющие 90-летние добровольцы вполне могут отличаться отличным здоровьем, если сравнивать с их непьющими коллегами. Вот у них и получается употреблять небольшое количество алкоголя без особого вреда для здоровья.

О людях с лишним весом можно говорить также. Наверняка они изначально обладали более крепким здоровьем, чем пожилые без подобных проблем, так что связь избыточного веса и долголетия также не доказана. При этом сам ведущий исследователь напомнил о возрасте добровольцев. Всё-таки они позволяли себе алкоголь и кофе в 90 лет, а в молодости могли вообще не пить. «Я думаю, те, кто злоупотреблял алкоголем в юные годы, попросту не дожили до этого возраста», – добавил учёный.

А вот специалисты из Великобритании и Италии пришли к более логичному выводу. Они исследовали анализы 2239 человек, оценивая воздействие различных факторов на обмен веществ в их организме. В итоге оказалось, депрессия, избыточный вес и употребление алкоголя лишь подталкивали организм к старению.

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Учёные из США вообще заявили, что даже существующие нормы потребления алкоголя могут быть опасны. Они проанализировали множество научных работ и пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя приводит к повышенному риску рака и заболеваний сердца.

В целом алкоголь очень даже «дружен» с онкологическими заболеваниями, если верить исследователям. Учёные из Австралии недавно рассказывали о том, что появлению рака молочной железы способствуют ожирение и злоупотребление алкоголем.

А вот ожирению, что логично, способствует нездоровое питание. Причём оно может быть даже опаснее, чем курение! Учёные изучили данные 195 стран и пришли к выводу, что люди умирают от неправильного питания чаще, чем от вредного сигаретного дыма. Конечно, и у этого исследования есть свои подводные камни, но полезнее нездоровая пища от этого не становится.

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