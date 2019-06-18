Дорогущий чёрный арбуз и коктейль из пальца: странные приобретения чудных иностранцев

Порой у каждого из нас появляется желание зайти в магазин и прикупить что-нибудь новенькое, необычное, чего мы ещё до этого момента не видели, не пробовали и даже не хотели. У некоторых людей это желание появляется чаще, а у других оно гораздо сильнее. В результате появляются такие вот чудаки: один покупает чёрный арбуз за баснословную сумму, а второй отдаёт свои пальцы, чтобы потом попробовать коктейль с собственной мумифицированной конечностью.

В Японии странной покупкой отметился владелец супермаркета Кэйити Судзуки, который решил приобрести себе арбуз сорта «Дэнсукэ». Не просто так их продают на специальном аукционе, который прошёл несколько дней назад. Эти арбузы имеют практически чёрный цвет кожуры, у них почти отсутствуют косточки, да мякоть у «Дэнсукэ» ярко-красная – необычно и красиво!

За один такой арбуз весом 11 килограммов Судзуки отдал целых 750 тысяч иен – около 450 тысяч рублей. Это стало новым рекордом аукциона, а предыдущее достижение никто не мог побить с 2008 года.

Сам Судзуки заявил, что участие в аукционе стало честью для него. К тому же такая победа может быть неплохим знаком для его бизнеса. Любопытно, что дорогой арбуз Судзуки имеет идеально овальную форму.

Впрочем, эту покупку ещё можно назвать обычной по сравнению с тем, что порой покупают в баре при отеле «Даунтаун» канадского города Доусоне. Продают в этом месте, наверное, самый безумный коктейль в мире – «Кислый палец».

История этого напитка началась ещё в 1973 году, когда капитан Дик Стивенсон якобы нашёл палец ноги контрабандиста на судне. Позже он стал основателем «Коктейльного клуба "Кислого пальца"», в который позвал и других местных жителей. Условия для вступления было всего одно: «Ты можешь пить медленно, ты можешь пить быстро, но твои губы должны коснуться пальца».

Да, этот коктейль подавался вместе с пальцем человека внутри! И со временем ничего не изменилось, так что бар из «Даунтауна» совсем не против людей, которые готовы пожертвовать свои пальцы ради крайне необычного напитка.

А англичанин Ник Гриффитс ещё в 2018 году лишился пальцев ноги из-за обморожения. Так уж вышло, что он отлично знал о коктейле «Кислый палец», так что мужчина решил заспиртовать свои ампутированные пальцы, чтобы потом передать их легендарному бару.

Совсем недавно Гриффитс наконец-то отправил посылку с тремя пальцами по почте, а представители бара заявили, что уже летом он сможет попробовать коктейль с кусочком себя. Приготовление этого напитка занимает примерно шесть месяцев, ведь для начала конечность мумифицируют. К слову, у владельцев бара есть уже 16 пальцев от доброжелателей, которые они используют постоянно. Но посетители норовят украсть мумифицированную конечность, кто-то даже случайно проглатывает её, так что сотрудники бара совсем не против новых добровольцев: всё-таки мало кто готов отдать свой палец для создания крайне специфического коктейля.

Вот такие вот причуды порой бывают у людей. Если же у человека ещё и денег куры не клюют, то его причуды приобретают масштабный и очень изощрённый характер. К примеру, один богатый турист заказал в апарт-отеле Luxico целый мини-бар только с тем вином, которое было произведено в год его рождения. Отечественные богачи также горазды на странные, нередко изысканные и шикарные покупки. Так, Владимир Потанин ещё в 2013 году купил самый крупный в мире трюфель, весивший 1,8 килограмма.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ