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Дом родителей Жанны Фриске ушёл на погашение долга перед «Русфондом»
Егор СТУКОВ   
18 Августа 2019 г.
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Казалось бы, скандальная история семьи Жанны Фриске о пропаже денег у благотворительного фонда уже должна была закончиться, но новости по этому поводу продолжают попадать в информационное пространство.

Дом родителей Жанны Фриске ушёл на погашение долга перед «Русфондом»


Недавно родители Фриске лишились дома, чтобы рассчитаться с долгом перед «Русфондом». А вот их адвокат всё ещё пытается доказать, что подпись певицы под злополучным договором была фальшивкой.

Эта неприятная история началась в 2014 году, когда «Русфонд» начал сбор средств на лечение Жанны Фриске от рака головного мозга. К сожалению, спасти певицу не удалось, но выяснились крайне шокирующие подробности о собранных финансах. Более 20 миллионов были сняты со счёта матерью Фриске – Ольгой Копыловой. При этом документов, доказывающих, что деньги было потрачены именно на лечение, никто не предоставил.

Конечно, с родителей Фриске захотели взыскать всю сумму, так что им даже пришлось продать большую часть своего дома, который достался им после смерти дочери. Когда-то это жильё принадлежало самой Фриске и Дмитрию Шепелеву.

И тут бы порадоваться, ведь возвращенные в «Русфонд» финансы будут направлены на терапию для четырех детей, которые страдают от злокачественных опухолей.

Но адвокат родителей Фриске Юрий Нечаев продолжает добиваться своей правды и утверждает, что Жанна вовсе не подписывала договор с «Русфондом». По его словам, судья «нарушил процессуальные нормы», ведь он даже не принял иск адвоката. «Кроме того, – замечает Нечаев, – Владимир (отец Фриске - прим. ред.) никогда не был стороной договора. Он только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то документ. Бумагами занимался только Шепелев».

Юрист забрасывает СМИ новыми доводами о долгах Шепелева, якобы его имущество даже арестовывали. Отец и мать Фриске, отмечает адвокат, сейчас живут в квартире, которую за долги не забрали.

Сами родители певицы и Шепелев новость о погашении долга не комментируют. Впрочем, когда-то они обменивались взаимными обвинениями. Отец Жанны, к примеру, заявлял, что Дмитрий Шепелев приходил в квартиру к их покойной дочери и зачем-то заливал клеем замочную скважину. После этого он якобы звонил родителям Фриске и требовал вернуть ему жилище. Однако со временем все участники драмы более менее успокоились, хотя не факт, что после продажи дома за долги конфликты не вспыхнут с новой силой.

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