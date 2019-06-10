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Долги по "коммуналке": Лолита Милявская платить не намерена
Ульяна АНТОНОВА   
10 Июня 2019 г.
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На днях Басманный суд Москвы обязал Лолиту Милявскую ликвидировать задолженность по оплате общедомовых расходов и коммунальных услуг. Общая сумма долга составила 720 тысяч рублей с учетом пени, "накапавших" с 2014 года.

Лолита Милявская платить не намерена

Сама Лолита на заседании не присутствовала, а о постановлении суда узнала по дороге с репетиции. Певица категорически не согласилась с принятым решением и записала гневный ролик для своего Инстаграма. На видео Лолита очень эмоционально и местами нецензурно высказала свое мнение обо всей ситуации.

- Сначала в доме неотапливаемый паркинг. Потом ТСЖ под запись признается, что это незаконно, но, тем не менее, у них такая практика, – привела пример для подписчиков Лолита Милявская.

Кроме того, певица рассказала, что сначала представитель ТСЖ «Большие Каменщики» по телефону требовал с нее 1 600 000 рублей. Позже в суде он огласил  лишь 800 тысяч рублей, а судья в конечном итоге решил остановиться на 720.

Лолита намерена и дальше продолжать судебные тяжбы, и при необходимости довести дело до Верховного суда.

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