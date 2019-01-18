Доказано учёными: у активных пенсионеров более здоровый мозг и хорошая память

Научные специалисты из США провели сложное исследование и пришли к простому, но очень полезному выводу. Обычная физическая активность способна улучшить память и оказать благоприятное воздействие на нервную систему пожилого человека.

Участниками научного изыскания стали пожилые люди, многие из которых страдали от деменции. Учёные в течение долгих 20 лет измеряли показатели их физической силы, памяти и мышления. Испытуемые даже решились после смерти отдать свой мозг специалистам, чтобы те могли провести необходимые анализы.

Исследование показало, что даже самые простые физические упражнения улучшали работу мозга, а сидячий образ жизни, наоборот, чаще приводил к слабоумию и пагубно воздействовал на результаты умственных тестов. Интересно то, что положительный результат от физической активности наблюдался даже у пожилых с признаками слабоумия. Учёные отметили, что здоровье мозга можно улучшить с помощью обычных прогулок или работы по дому.

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