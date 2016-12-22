Доказана эффективность впервые проведенного в России лечения рака почки методом СТЛТ

Метод стереотаксической лучевой терапии (СТЛТ) – эффективный и безопасный способ лечения рака. Это доказали российские медики, представители РОНЦ им. Н.Н. Блохина и Центра лучевой терапии «ОнкоСтоп», впервые применившие СТЛТ в лечении пятерых пациентов с диагнозом «рак почки». Зарубежные и отечественные специалисты отмечают, что метод СТЛТ очень результативен и при лечении локализаций опухолей по всему телу. Речь идет о первичном раке простаты, метастатическом поражении головного мозга, первичном раке легкого, опухоли костной ткани, первичном раке печени и т.д.
Медики подчеркивают: в некоторых случаях метод СТЛТ является для неоперабельных по параметрам онкологии или наличию других заболеваний пациентов единственным методом лечения. Важно, что в детской нейроонкологии расширены показания к СТЛТ, потому что этот метод действует крайне локализовано и эффективно, позволяя сохранить функции слуха и гипофиза, когнитивную функцию, а также снижает вероятность наведенной опухоли.
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