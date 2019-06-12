Дочь Виктора Рыбина рассказала о "странном" разводе родителей

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин впервые вступил в брак в 20 лет, но тогда супруга решила не ждать его со службы в ВМФ на Камчатке. Через несколько лет он снова женился, но и эти отношения быстро сошли на нет.

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В этом браке родилась дочь Маша, но даже появление ребенка не помогло сохранить семью. Какое-то время супруги не жили вместе, хотя официально продолжали находиться в браке.



Сейчас Марии 26 лет, и недавно она посетила программу "Когда все дома", где рассказала о сложном периоде в жизни своих родителей. По словам девушки, её мама и папа очень мудрые и воспитанные люди. Они смогли уберечь дочь от лишних переживаний, чтобы она не чувствовала нехватку кого-то из родителей.



Рыбин хотел, чтобы дочь получила хорошее образование и планировал отправить её в школу с упором на изучение иностранных языков. По словам Марии, в этой школе можно было учиться только детям из полных семей, у которых есть и мама, и папа. Это и было основной причиной, по которой супруги не подавали на развод, пытаясь производить впечатление семьи на людях.



Даже после развода, отец постоянно был рядом с дочерью и приезжал при первой же возможности. Сейчас Мария Рыбина — офицер полиции, и очень рада, что родители не настаивали на смене института, приняв выбор дочери. От отца ей достался твёрдый и честный характер, который пригодился в её нелёгкой профессии. Хотя сам 56-летний Рыбин уверен, что у Марии "намного больше силы воли, чем у него".



В 1998 году Виктор Викторович снова женился на певице Наталье Сенчуковой. Они познакомились за кулисами "Олимпийского", где она танцевала в ансамбле. Через год после свадьбы у пары родился сын. Старшая дочь Мария часто приезжала к ним в гости и смогла подружиться с новой женой Виктора и своим младшим братом. Отец всегда был для неё примером, и во многом она считает его своим наставником и другом.

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