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Дочь Юрия Яковлева не простила отцу его уход из семьи
Анастасия ШИЛОВА   
24 Апреля 2019 г.
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Алёна Яковлева в программе “Секрет на миллион” поделилась своими воспоминаниями об отце. Как оказалось, Юрий Яковлев покинул семью ещё до рождения дочери. Это сильно отразилось на мировосприятии Алёны, и она считает такой поступок настоящим предательством.

Дочь Юрия Яковлева не простила отцу его уход из семьи

Яковлев, помимо съёмок в фильмах, которые затем стали культовыми, успевал разводиться и снова жениться. Официально он был женат три раза. Алёна — его дочь от первого брака с Кирой Мачульской, от которой Юрий Васильевич ушёл к актрисе Екатерине Райкиной. В этой семье у актера также родился ребенок - сын Алексей.

По словам Алёны Яковлевой, она не осталась без родительского внимания, а отца ей заменил отчим Николай Иванов. Он был очень хорошим человеком и помог ей развить в себе трудолюбие, любознательность и умение доводить до конца начатое дело. В какой-то момент отчиму предложили работу в Германии, и они переехали туда всей семьей, что ещё больше затруднило общение Алёны Юрьевны с родным отцом.

Несмотря на непростые отношения с Яковлевым, дочь всё же выбрала своей профессией актёрское ремесло и поступила в театральное училище. После завершения учёбы она заключила брак с актером Кириллом Козаковым, и к сожалению, в её семье повторилась та же ситуация. Кирилл оставил семью, когда их дочери Марии было лишь четыре месяца, и не участвовал в её воспитании до 14 лет.

Что касается Юрия Яковлева, то он очень жалел, что не смог уделять должного внимание своим детям. Самым удачным для актёра оказался третий брак с Ириной Сергеевой, и не только благодаря рождению сына Антона, а и усилиям жены. Именно она делала всё, чтобы наладить полноценное общение между всеми тремя детьми. Ей удавалось находить общий язык даже с бывшими жёнами артиста. Наверное благодаря этому, и сейчас, спустя много лет после смерти Яковлева, они стараются поддерживать дружеские отношения, несмотря на работу и жизненные перипетии.

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