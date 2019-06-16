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Дочь Малинина выйдет замуж за многодетного американского солдата
Ульяна АНТОНОВА   
16 Июня 2019 г.
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Об этом рассказала ее мать, актриса и певица Ольга Зарубина, в студии программы "Секрет на миллион". На какой день назначена свадьба пока неизвестно, но помолвка состоялась еще в начале года.

Дочь Малинина выйдет замуж за многодетного американского солдата

Избранником 34-летней Киры Евдокимовой стал 42-летний американец по имени Джошуа. Ранее он служил в армии, а сейчас работает строителем. Кира и Джошуа познакомились два года назад в казино, и по словам будущей тещи, мужчина обожает свою невесту. При этом он уже не раз был женат и имеет пятерых детей от разных женщин.

Ольга Зарубина призналась, что мечтает о внуке или внучке. И что придет на свадьбу дочери вне зависимости от того, будет ли на торжестве присутствовать Александр Малинин, с которым у них весьма натянутые отношения. Впрочем, Кира и сама не планирует звать на свой праздник звездного отца, а он сам не собирается ехать.

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