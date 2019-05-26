Дочь Игоря Саруханова готовит свой первый видеоклип

10-летняя Любовь, старшая дочь певца и композитора Игоря Саруханова, пошла по стопам отца и в будущем планирует стать певицей. И не просто мечтает о сценической карьере, а уже делает первые шаги на этом поприще.

На днях знаменитый отец похвастался в своем Инстаграме успехами своей дочки. В настоящее время готовится к выходу видеоклип «Белая кошка», в котором будет петь Люба. По словам Саруханова, клип в процессе монтажа, и "всей семье не терпится увидеть результат".

В комментариях поклонники отметили, что Люба выглядит настоящей красавицей и пожелали талантливой девочке "успехов во всех начинаниях".

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