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Дочь Игоря Николаева растет копией бабушки
Ульяна АНТОНОВА   
25 Марта 2019 г.
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На днях певец и композитор Игорь Николаев порадовал подписчиков своего Инстаграма трогательным фото. На снимке запечатлены три поколения семьи Николаевых - мама певца Светлана Митрофановна, сам Игорь Юрьевич и его младшая дочь Вероника, которой в октябре исполнится 4 года.

На днях певец и композитор Игорь Николаев порадовал подписчиков своего Инстаграма трогательным фото



"Урааа, бабушка приехала! Внучка счастлива!" - подписал фото Игорь Николаев. А его поклонники сразу же разглядели на снимке удивительное сходство всех членов семьи, особенно бабушки и маленькой внучки.  "Очень, очень похожа внучка на бабулю", - пишут пользователи Инстаграма, и с этим сложно не согласиться.

"Урааа, бабушка приехала! Внучка счастлива!" - подписал фото Игорь Николаев.

А вы общаетесь со своими внуками? Они на вас похожи?

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