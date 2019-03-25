Дочь Игоря Николаева растет копией бабушки

На днях певец и композитор Игорь Николаев порадовал подписчиков своего Инстаграма трогательным фото. На снимке запечатлены три поколения семьи Николаевых - мама певца Светлана Митрофановна, сам Игорь Юрьевич и его младшая дочь Вероника, которой в октябре исполнится 4 года.

"Урааа, бабушка приехала! Внучка счастлива!" - подписал фото Игорь Николаев. А его поклонники сразу же разглядели на снимке удивительное сходство всех членов семьи, особенно бабушки и маленькой внучки. "Очень, очень похожа внучка на бабулю", - пишут пользователи Инстаграма, и с этим сложно не согласиться.

А вы общаетесь со своими внуками? Они на вас похожи?