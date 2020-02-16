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Дочь Билла Гейтса выйдет замуж за спортсмена из Египта
Ульяна АНТОНОВА   
16 Февраля 2020 г.
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Билл Гейтс долгое время оставался самым богатым человеком на планете. И хотя в последнее время этот «титул» у него забрали более молодые и предприимчивые, многим людям до сих пор интересно, как живёт семья долларового миллиардера.

Дочь Билла Гейтса выйдет замуж за спортсмена из Египта


Всего у Билла и Мелинды Гейтс трое детей - Дженнифер Катарин (1996 г.р.), Рори Джон (1999 г.р.) и Фиби Адель (2002 г.р.). И вот на днях стало известно, что старшая дочь пары – Дженнифер, ответила «да» своему возлюбленному. О помолвке дочь бизнесмена сообщила в своём Инстаграме.

Жениху Дженнифер 28 лет, его зовут Найель Нассар. Молодой человек вырос в Кувейте и получил образование в Стэнфордском университете, а сейчас профессионально занимается верховой ездой. В Египте Нассар хорошо известен среди поклонников данного вида спорта.

Пара пока не сообщила о дате и месте будущей свадьбы. Но пользователи интернета уже ломают головы над тем, получит ли невеста богатое приданое от своего отца-миллиардера. Всем известно, что Билл Гейтс ещё в 2014 году объявил, что его дети не увидят грандиозного наследства: «Они должны понимать, что следует работать и что работа должна быть важной». А вот что касается приданого… тут знаменитый отец никаких заявлений пока не делал.

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