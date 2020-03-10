Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, как сильно переживает за мать

После того, как 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк попала в больницу, в прессе стали появляться самые разнообразные публикации. Да и в соцсетях тоже было очень много разных версий происходящего.
Достоверно известно совсем немного. Заворотнюк действительно тяжело больна и сейчас проходит лечение. Но вот уже несколько месяцев о её состоянии нет никакой новой информации.
За это время супруг Анастасии, Пётр Чернышёв всего один раз появился на публике вместе с младшей дочерью Милой. Старшая дочь актрисы Анна сейчас находится в Италии. Домашние надеются, что поездка поможет ей справиться со стрессом.
О том, что девушка очень переживает, свидетельствует и недавний пост в соцсети, в котором Анна рассказала, что последние месяцы живёт в состоянии большой подавленности. Она благодарит родных и друзей за поддержку, но глубоко внутри ей всё равно «не удаётся полностью успокоиться».
Во время поездки Анна посетила Сикстинскую капеллу в Ватикане, где молилась за здоровье матери. Поклонники изо всех сил стараются поддержать и актрису, и её семью – под постом дочери Заворотнюк они оставили тысячи сообщений с добрыми пожеланиями в адрес девушки и её мамы.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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