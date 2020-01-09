Дочь Анастасии Волочковой не одобрила нового возлюбленного матери

Кажется, у Анастасии Волочковой после развода наконец-то стали складываться настоящие отношения. И хотя балерина не спешит признаться, кто именно стал её новым избранником, она уже успела познакомить своего мужчину с 14-летней дочерью.

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43-летняя Волочкова никогда не скрывала, что у неё было много поклонников. Все подробности личной жизни Анастасия выкладывала в соцсети. Например, свадьба с Игорем Вдовиным в светских хрониках стала событием номер один, ведь она - звезда балета, а он - очень успешный бизнесмен. И хотя церемония была "не настоящей" (в ЗАГСе брак так и не был зарегистрирован), отголоски той пышной свадьбы слышны до сих пор. Ещё бы, ведь на праздник было потрачено 1,5 млн евро, при этом гуляния проходили в трёх городах - Москве, Питере и Сочи.



Тем более необычно, что свой нынешний роман Волочкова "спрятала" от общественности, так как считает, что он может перерасти в свадьбу. Единственное, что тревожит балерину, так это неодобрение её выбора со стороны дочери Ариадны. Но по словам Анастасии, к этому ей не привыкать, потому, что дочь так настроена ко всем её поклонникам: "Она ревнует к любому человеку, который появляется в моей жизни".



Сейчас Ариадна живёт со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой женой. Как отметила Волочкова, это была её просьба к бывшему мужу, потому что до этого в течение семи лет он видел ребёнка буквально один раз в год. У девочки сложный переходной возраст, и ей необходимо полноценное общение с родителями.



Новогодние праздники Ариадна проводит с отцом, а Анастасия со своим таинственным женихом все праздничные дни отдыхает в Таиланде, на небольшом острове, где они арендовали виллу. Волочкова надеется, что негативное отношение дочери со временем перерастёт в понимание, и с новым мужчиной мамы у Ариадны всё же сложатся дружеские взаимоотношения.

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