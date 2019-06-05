Дочь Алсу поблагодарила Дину Гарипову за возможность спеть дуэтом

В Казани состоялся благотворительный концерт в День защиты детей. Алсу исполнила несколько песен, в том числе одну на татарском языке, на сцену также вышли ее дочери – Сафина и Микелла.

Как пишет сайт « ВокругТВ », в своем микроблоге Микелла Абрамова с восторгом написала, что исполнилась ее мечта – спеть дуэтом с Диной Гариповой, заслуженной артисткой Татарстана. Алсу не в первый раз организует в Татарстане концерты в поддержку тяжелобольных детей – в прошлом году Фонд имени Анжелы Вавиловой получил от певицы миллион рублей. В этом году доброту своего сердца показала ее дочь Микелла. Как рассказал основатель фонда для детей, больных лейкозом, девочка еще в прошлом году пообещала «Отдать деткам первые же заработанные деньги». Миллион рублей, полученных ею за победу в шоу «Голос. Дети» Микелла передала Владимиру Вавилову в день своего 11-летия.

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