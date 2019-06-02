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Дочь Алсу отдала выигранный в "Голосе" миллион на благотворительность
Ульяна АНТОНОВА   
02 Июня 2019 г.
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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 миллион рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом в субботу на благотворительном концерте "Алсу Дети" рассказал председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Дочь Алсу отдала выигранный в "Голосе" миллион на благотворительность

"Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", - сообщил он.

Мать юной певицы также прокомментировала поступок дочери: "Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности".

Фонд имени Анжелы Вавиловой основал в марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов. Организация помогает детям, больным лейкемией. В 2014 году при участии фонда был открыт первый детский хоспис Республики Татарстан. По информации СМИ, деятельность Фонда Анжелы Вавиловой и хосписа неоднократно отмечалась дипломами и премиями.

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