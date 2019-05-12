Дочь Александра Абдулова - точная копия отца

Похоже, что 12-летней Евгении актерский талант достался по наследству. А вместе с ним - и целеустремленность, с которой дочь Александра Абдулова осваивает азы профессии. К слову, девочка уже давно решила связать свою жизнь с театром и кино.

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Недавно в Сети появилось видео, на котором ученики школы-студии показывают небольшой этюд. Поклонники Абдулова по достоинству оценили игру юной наследницы, отметив, что Женя "взяла все самое лучшее от отца".

Говорят, что у Евгении довольно непростой характер, и она легко может отказаться от роли, которая ей не нравится. Но в то же время девочка хорошо учится в школе, изучает актерское мастерство, а умение расставлять приоритеты и отстаивать свою точку зрения безусловно пригодится ей и в выборе профессии, и в дальнейшей жизни.

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