Дмитрий Шепелев призвал знаменитостей рассказывать правду о коронавирусе

Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с шоу «На самом деле», где он проработал почти 10 лет, пока не спешит выходить на работу в связи с карантином. Хотя в прессе уже появились слухи, что он ведёт переговоры с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозия, который хочет видеть Дмитрия в своём новом развлекательном шоу.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Пока это так и остаётся слухами, а вот переждать нелёгкий период телеведущий вместе с семьёй и собаками решил в Ярославской области. Их дом находится недалеко от Плещеева озера, но о своих фанатах Дмитрий не забыл и уделяет им намного больше времени в соцсетях.

Конечно же, обойтись без обсуждения вируса не удалось. Шепелев выразил своё уважение знаменитостям, которые открыто признали свою болезнь и выкладывают в интернет отчёты о состоянии своего здоровья. По мнению Дмитрия, это «демонстрация настоящей ответственности публичных людей перед своими поклонниками», что в России пока не так распространено. Например, известный композитор и певец Игорь Николаев, как только заболел, сразу же предал это огласке, но к счастью, у него диагностировали обычную сильную простуду.

Также Шепелев попросил поклонников сохранять спокойствие и выполнять все рекомендации врачей. Свободное время можно использовать с пользой, например, доделать ремонт или найти новое хобби.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...