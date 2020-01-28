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Дмитрий Харатьян раскрыл секреты счастливой семейной жизни
Анастасия ШИЛОВА   
28 Января 2020 г.
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Звезда советского и российского кино Дмитрий Харатьян в недавнем интервью рассказал о своей семье. Вот уже более 30 лет актёр живёт со своей второй супругой Марией Майко.

Дмитрий Харатьян раскрыл секреты счастливой семейной жизни


Дмитрий всегда ставил семью на первое место. Это позволяло сохранять отношения в самых критических жизненных ситуациях и решать множество проблем. В том числе и связанных с алкогольной зависимостью артиста, которая развилась из-за длительных гастролей и постоянных стрессов. Все попытки Марины уговорить мужа бросить пить не помогли, и тогда она поставила ему ультиматум - "или бросаешь пить, или разводимся". К счастью, это привело к позитивному результату: Дмитрий постепенно отказался от вредной привычки и сейчас считает себя "непьющим алкоголиком".

Первый брак артиста распался довольно быстро. Причиной стала неспособность молодых супругов найти общий язык и обустроить быт. Поэтому Дмитрий считает, что создавать семью в 20 лет, как это сделал он, слишком рано. У людей просто нет элементарного жизненного опыта и терпения.

С Мариной Дмитрий познакомился в Одессе, во время съёмок фильма "Частный детектив или Операция "Кооперация". Они жили в одной гостинице и виделись практически каждый день, а однажды актёр решил познакомиться и пригласил понравившуюся ему девушку на свидание. И совсем скоро началась их совместная жизнь.

Кстати, Харатьян рассказал, как благодаря Марине он бросил и курить. Однажды супруги ехали по делам в автомобиле, и Дмитрий решил закурить. Окно было открыто, и ветер сдул горячий пепел прямо на волосы Марины, они тут же начали гореть. После этого Дмитрий больше никогда не курил за рулём, а потом вообще завязал.

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