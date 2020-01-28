Дмитрий Харатьян раскрыл секреты счастливой семейной жизни

Звезда советского и российского кино Дмитрий Харатьян в недавнем интервью рассказал о своей семье. Вот уже более 30 лет актёр живёт со своей второй супругой Марией Майко.

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Дмитрий всегда ставил семью на первое место. Это позволяло сохранять отношения в самых критических жизненных ситуациях и решать множество проблем. В том числе и связанных с алкогольной зависимостью артиста, которая развилась из-за длительных гастролей и постоянных стрессов. Все попытки Марины уговорить мужа бросить пить не помогли, и тогда она поставила ему ультиматум - "или бросаешь пить, или разводимся". К счастью, это привело к позитивному результату: Дмитрий постепенно отказался от вредной привычки и сейчас считает себя "непьющим алкоголиком".



Первый брак артиста распался довольно быстро. Причиной стала неспособность молодых супругов найти общий язык и обустроить быт. Поэтому Дмитрий считает, что создавать семью в 20 лет, как это сделал он, слишком рано. У людей просто нет элементарного жизненного опыта и терпения.



С Мариной Дмитрий познакомился в Одессе, во время съёмок фильма "Частный детектив или Операция "Кооперация". Они жили в одной гостинице и виделись практически каждый день, а однажды актёр решил познакомиться и пригласил понравившуюся ему девушку на свидание. И совсем скоро началась их совместная жизнь.



Кстати, Харатьян рассказал, как благодаря Марине он бросил и курить. Однажды супруги ехали по делам в автомобиле, и Дмитрий решил закурить. Окно было открыто, и ветер сдул горячий пепел прямо на волосы Марины, они тут же начали гореть. После этого Дмитрий больше никогда не курил за рулём, а потом вообще завязал.

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