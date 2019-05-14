Длинная жизнь с правильной диетой: питательные и полезные советы от ученых

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Вопрос продления жизни своей актуальности не потеряет никогда. Учёные постоянно ищут новые способы, которые помогли бы людям остаться здоровыми как можно дольше. И результат ещё как имеется, стоит лишь прислушаться к новостным сообщениям о здоровье современного человека. Недавно учёные поведали об эффективности специальной диеты «DASH», пользе зелени и ягод, а также дали общие советы для тех, кто хочет перебраться за отметку в 100 лет.
Так называемая диета «DASH» довольно популярна за рубежом. Берёте много фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов. Однако придётся снизить потребление сладостей, красного мяса и соли, а также отказаться от алкогольных напитков – диета готова!
Учёные знали, что такой рацион питания помогает нормализовать кровяное давление, а теперь выяснили, что «DASH-диета» способна даже риск сердечной недостаточности уменьшить у людей до 75 лет!
Специалистам из США пришлось опросить примерно 4,5 тысячи человек в возрасте от 45 до 84 лет. Добровольцы заполнили анкету, где указали принципы своего пищевого поведения. В результате выяснилось, что у людей, которые ближе всего подходили в своём рационе к «DASH-диете», падал уровень сердечных заболеваний на целых 40%.
Результат довольно неплохой, но его можно улучшить с помощью зелени и ягод. «DASH-диета», стоит отметить, содержит фрукты, о пользе которых не говорил только ленивый. Недавно специалисты решили дополнительно изучить пользу зелени, орехов и ягод, которые, как оказалось, также плодотворно влияют на сердечно-сосудистую систему организма.
Эксперты из России, в свою очередь, решили напомнить нам о других принципах долголетия. Помимо правильного рациона питания не стоит забывать о самых обычных походах к докторам.
Помните о ежегодных осмотрах и, что немаловажно, периодически следите за кардиограммой сердца. Всё-таки даже хорошее питание не способно на все 100% уберечь человека от заболеваний, а доктора могут любые болячки пресечь ещё до их появления, если вовремя к ним обратиться.
К тому же отечественные специалисты советуют пожилым людям стараться всегда сохранять позитивный настрой. Мы порой забываем, как сильно наше настроение влияет на здоровье, а именно постоянный негатив может практически уничтожить человека за несколько лет. Учёные не осмелились советовать что-то конкретное в данном случае, ведь у каждого есть свой способ для подъёма настроения.
Напомним, что на портале для пожилых «Мои года» можно подсмотреть другие рецепты правильного питания в почтенном возрасте. Вдобавок к этому одним из основных принципов здоровья во все времена остаётся физическая активность, так что не стесняйтесь находить у нас полезные статьи по гимнастике для пожилых людей.
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