ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Длинная жизнь с правильной диетой: питательные и полезные советы от ученых
Егор Стуков   
14 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Вопрос продления жизни своей актуальности не потеряет никогда. Учёные постоянно ищут новые способы, которые помогли бы людям остаться здоровыми как можно дольше. И результат ещё как имеется, стоит лишь прислушаться к новостным сообщениям о здоровье современного человека. Недавно учёные поведали об эффективности специальной диеты «DASH», пользе зелени и ягод, а также дали общие советы для тех, кто хочет перебраться за отметку в 100 лет.

Так называемая диета «DASH» довольно популярна за рубежом. Берёте много фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов. Однако придётся снизить потребление сладостей, красного мяса и соли, а также отказаться от алкогольных напитков – диета готова!

Учёные знали, что такой рацион питания помогает нормализовать кровяное давление, а теперь выяснили, что «DASH-диета» способна даже риск сердечной недостаточности уменьшить у людей до 75 лет!

Специалистам из США пришлось опросить примерно 4,5 тысячи человек в возрасте от 45 до 84 лет. Добровольцы заполнили анкету, где указали принципы своего пищевого поведения. В результате выяснилось, что у людей, которые ближе всего подходили в своём рационе к «DASH-диете», падал уровень сердечных заболеваний на целых 40%.

Результат довольно неплохой, но его можно улучшить с помощью зелени и ягод. «DASH-диета», стоит отметить, содержит фрукты, о пользе которых не говорил только ленивый. Недавно специалисты решили дополнительно изучить пользу зелени, орехов и ягод, которые, как оказалось, также плодотворно влияют на сердечно-сосудистую систему организма.

Эксперты из России, в свою очередь, решили напомнить нам о других принципах долголетия. Помимо правильного рациона питания не стоит забывать о самых обычных походах к докторам.

Помните о ежегодных осмотрах и, что немаловажно, периодически следите за кардиограммой сердца. Всё-таки даже хорошее питание не способно на все 100% уберечь человека от заболеваний, а доктора могут любые болячки пресечь ещё до их появления, если вовремя к ним обратиться.

К тому же отечественные специалисты советуют пожилым людям стараться всегда сохранять позитивный настрой. Мы порой забываем, как сильно наше настроение влияет на здоровье, а именно постоянный негатив может практически уничтожить человека за несколько лет. Учёные не осмелились советовать что-то конкретное в данном случае, ведь у каждого есть свой способ для подъёма настроения.

Напомним, что на портале для пожилых «Мои года» можно подсмотреть другие рецепты правильного питания в почтенном возрасте. Вдобавок к этому одним из основных принципов здоровья во все времена остаётся физическая активность, так что не стесняйтесь находить у нас полезные статьи по гимнастике для пожилых людей.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 