Диктатор поневоле: как капитан Красной армии стал вождём Северной Кореи

Северокорейский культ вождя процветает уже многие годы. Сейчас во главе КНДР стоит Ким Чен Ын, которого любят и чтят все жители этого социалистического государства. Но ещё больше уважения и любви от жителей Северной Кореи досталось первому вождю, ныне «вечному президенту» страны Ким Ир Сену. Только вот даже в самом КНДР не все знают, что их любимый правитель прошлого когда-то давно был обычным советским офицером.

О разделение Кореи на Северную и Южную после Второй Мировой никто поначалу не думал. В 1945 году Сталин и президент США Трумэн договорились об освобождении Корейского полуострова от японских захватчиков без какого-либо раздела государства. Но холодная война дала о себе знать, так что в 1949 году Корея разделилась на две противоборствующие стороны, что привело к жестокой трёхлетней войне. Фактически корейцы воевали между собой с 1950 по 1953 годы, но формально эта битва ещё не закончилась – стороны подписали лишь соглашение о временном перемирии.

Освобождение севера Кореи советскими войсками стало началом череды знаменательных случайностей. Командование 25-й армии, которое в 1945 году занималось освобождением этой части полуострова, выбрало Пхеньян в качестве места для размещения штаба только из военных соображений. Здесь в итоге и образовалась столица зарождающегося государства.

После этого советской оккупационной администрации в Северной Корее потребовался человек, на которого можно было бы опираться, которого можно было бы показать населению как настоящего правителя этого народа. Глава местных националистов Чо Ман Сик не подошёл на эту роль, так что пришлось искать кого-то другого.

И этот кто-то появился довольно быстро. Из Владивостока в Пхеньян приехала 88-я стрелковая бригада Красной армии, которую сформировали из бывших маньчжурских партизан в Хабаровском крае. Капитаном этой бригады оказался Ким Ир Сен, которого вместе с другими корейцами отправили на свою историческую родину для усиления позиций советской военной администрации.

Стоит заметить, 33-летний Ким Ир Сен в то время уже завёл детей в советском тылу, у которых даже имена были русскими. Его сына Ким Чен Ира, второго вождя Северной Кореи, при рождении назвали Юрием Ирсеновичем Кимом.

Случайность привела советского корейца в конце сентября 1945 года на север своей исторической родины, где его сразу поставили на место помощника военного коменданта Пхеньяна. И совсем скоро, 14 октября этого же года, Ким Ир Сена представили всему народу Северной Кореи как «национального героя» и «знаменитого партизана». Ким выступил с речью, подготовленной советскими политработниками, перед своим будущим народом. Так началась история первого вождя ещё не сформировавшейся Северной Кореи.

Первое время у начинающего лидера было мало власти. Все важные решения обязательно согласовывались с Советским Союзом, в том числе принятие конституции и утверждение названия новой страны. Даже в развязывании войны с Югом значимую роль сыграло руководство СССР, с которым Пхеньян согласовал начало военного вторжения. Москва и Пекин активно помогали Северной Корее в тяжёлом противостоянии, когда в октябре 1950 года армия КНДР была уже не в силах противостоять южному врагу.

Но время шло, Северная Корея и Ким Ир Сен в частности получали всё больше самостоятельности. Даже о прошлых заслугах СССР эта страна предпочла забыть. Пхеньянская машина пропаганды стёрла Советский Союз из истории нового государства. О ключевой роли советской армии в освобождении Кореи от японской оккупации вспоминали редко, да и о «советском» приходе своего нового лидера предпочитали не задумываться. Митинг, ознаменовавший начало нового государства, по мнению жителей Северной Кореи был организован в честь самого Ким Ир Сена, а советские военачальники тут не при делах.

Спустя годы отношения СССР и КНДР заметно похолодели из-за Хрущёва, который на XX съезде КПСС осудил Сталина. Убеждённый сталинист Ким Ир Сен не смог принять такого оскорбления, но и на полный разрыв отношений с бывшим государством-освободителем не пошёл.

И этот ход был только на руку КНДР, ведь страна получала от Советского Союза сырьё, электронику и промышленное оборудование с огромными скидками. В 80-х годах прошлого века Ким Ир Сен договорился с руководством СССР о безвозмездной поставке истребителей, радаров и финансовой помощи. Долг Северной Кореи рос с каждым годом и к моменту распада Советского Союза достиг примерно трёх миллиардов долларов.

Впрочем, во времена перестройки Кремль уже не особо нуждался в КНДР. Советский Союз понемногу восстанавливал отношения с США и Китаем, а слабая северокорейская экономика стала лишь обузой для страны.

К тому же Москва намеревалась признать Южную Корею, что очень не понравилось её Северным собратьям. В итоге Ким Ир Сен даже не принял советского министра иностранных дел, который прилетел в КНДР сообщить о начале дипломатических отношений с Южной Кореей. Отношения между странами стали напряжёнными и потеряли всякие зачатки прошлой «дружбы».

Как-то расправиться с этой ссорой вызвался президент России Владимир Путин, который ещё в 2000 году посетил Пхеньян с официальным визитом. В то время уже Ким Чен Ир, хабаровский сын Ким Ир Сена, решительно пообещал лидеру России забыть о разработке ракетно-ядерной программы. Прошло несколько недель после этой встречи, и северокорейский вождь признался своим СМИ, что это слова были обычной шуткой.

К сожалению, современный военный потенциал Северной Кореи и её агрессивный настрой шуткой назвать нельзя. Многие эксперты и СМИ отмечают, что Корейский полуостров может стать местом начала Третьей мировой войны в 2019 году, если отношения между Вашингтоном и Пхеньяном испортятся ещё сильнее.

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