Девяностые возвращаются! Пока в виде модной сумки

Последнее десятилетие прошлого века подарило всем модникам мира небольшую наплечную сумку с коротким ремнём, которую авторитетный журнал Vogue признал «самой сексуальной сумкой 1990-х». Сегодня Prada и Fendi решили тряхнуть стариной и вернуть к жизни популярный стиль прошлого.

Итальянские дома продемонстрировали свои варианты аксессуара тридцатилетней давности на свежих модных показах, а бренд By Far даже рискнул выпустить линейку подобных сумок с несколькими вариациями расцветки.

Пока старый стиль играет новыми красками, модели решили не упускать момента. Так, Кендалл Дженнер не раз попадалась в объективы фотоаппаратов с небольшой сумкой на плече. Стилисты же считают такой аксессуар достаточно универсальным, ведь его можно использовать и с повседневной одёжкой, и с элегантным вечерним платьем.

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