Девелоперская группа «Сити-XXI век» поддержала музыкально-поэтический фестиваль «Традиция»

Директор департамента коммуникаций «Сити-XXI век» (входит в ГК «Новард») Анна Швидунова поделилась комментарием касательно проведения ежегодного фестиваля «Традиция» на территории усадьбы «Захарово». Его участниками 24 числа уходящего месяца стали 15 тысяч человек. Девелоперская группа оказала поддержку проведению мероприятия в качестве его генерального партнера уж в третий раз.

Как заявила госпожа Швидунова, фестиваль «Традиция» выходит на новые рубежи с каждым годом своего проведения, охватывает новую аудиторию, сохраняя верных последователей. Главными достоинствами этого события являются семейственность и приверженность традициям. По словам представителя девелоперской группы, «Сити-XXI век» приветствует такой подход, ведь в своих жилых комплексах, миниполисах поддерживает традиции добрососедства, семьи, детства, раскрывает творческие таланты жителей, развивает социальное предпринимательство и тем самым создает здоровое созидательное сообщество. Девелоперская группа открыта к сотрудничеству с единомышленниками, которыми являются создатели таких проектов, как «Традиция».

Программа минувшего фестиваля включила в себя более шестидесяти событий. Гостей ждали музыкальные выступления, ярмарки, фудкорты. Они участвовали в играх и разнообразных мастер-классах, прослушали чтения, лекции и дискуссии. С подачи «Сити-XXI век» работал павильон «Дивное», выступивший местом проведения 11 мастер-классов. Он стал главной точкой притяжения для гостей и участников пикника.

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