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Дети Пугачёвой и Галкина пойдут в частную школу за 340 тысяч рублей в месяц
Анастасия ШИЛОВА   
07 Января 2020 г.
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Детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в этом году исполнится по семь лет, и они готовятся стать школьниками. Лиза и Гарри посещают детский сад в Подмосковье и занимаются с многочисленными репетиторами.

Дети Пугачёвой и Галкина пойдут в частную школу за 340 тысяч рублей в месяц


Они изучают сразу два языка — английский и французский, а также берут уроки вокала и игры на музыкальных инструментах, в основном это фортепиано и гитара.

К подбору школы Пугачёва и Галкин отнеслись со всей серьёзностью. Их выбор остановился на московской гимназии, основанной в 2002 году женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Алла Борисовна лично познакомилась с будущими преподавателями и изучила программу, по которой будут заниматься дети. Ещё одним плюсом является близкое расположение гимназии к дому - всего около 4 км от деревни Грязь, где сейчас проживает семья.

В заведении главной целью считают разностороннее воспитание ребёнка. Лиза и Гарри продолжат углублённое изучение иностранных языков, музыки, а также точных наук. Для этого в гимназии есть всё необходимое — современные классы, спортзалы и даже своя обсерватория. Для детей часто устраиваются экскурсии, и не только по России, но и за границей.  

Кстати, стоимость обучения в гимназии будет составлять 340 тысяч рублей в месяц за двоих детей. Но звездные родители готовы заплатить любые деньги, лишь бы их детям понравилось в школе.

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