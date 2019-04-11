«Деньги в банке»: вас обязаны предупредить о риске!

Разрабатываются новые правила для сотрудников российских банков, которые важно знать самим клиентам – мы исключением из правила не становимся. Теперь банковские работники будут обязаны предупреждать нас о возможных рисках при определённых банковских операциях. Ведь не у всех, но у многих есть сбережения - их часто хранят на депозите, а то и вкладывают в ценные бумаги.

Рассказал об этом глава Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Эта организация хочет придумать для своих членов список обязательных правил. К примеру, сотрудникам банка запретят говорить клиенту о том, что какой-то банковский продукт застрахован, если они говорят не о вкладе. Стоит заметить, что все вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы, так что клиент получит деньги, если вдруг сам банк обанкротится.

Подобную инициативу поддержали в Центробанке. Ранее ЦБ сам потребовал от банков выполнения правил и требований, которые прописаны в нормах защиты прав потребителей. Другие банки также высказались «за» такую полезную для клиентов инициативу.

Несмотря на то, что банк должен предупреждать вас о возможных рисках, не стесняйтесь сами спрашивать о подобном у сотрудников финансового заведения. Человек может банально забыть выполнить какую-то часть обязательств, или хитро скрыть её, так что вы и сами должны следить за подобными моментами, чтобы не попасть в проблемную ситуацию.

Однако в целом экономическая ситуация в России, в особенности для обычных граждан, оставляет желать лучшего. Часто люди встречаются со случаями мошенничества, из-за которых лишаются своих денег. Недавно полиция начала расследование по делу о краже 10 млн рублей со счёта москвича. Для кражи аферист воспользовался своим сходством с жертвой обмана и снял с чужих вкладов огромные деньги.

Здесь, конечно, сам москвич мало что мог поделать, чтобы спасти себя от случая мошенничества, но в основном защита от аферистов находится в руках самих людей. Всё-таки бдительность в любом экономическом вопросе никогда не бывает лишней.

Что касается традиционных способов хранения денег «в заначке» (наличкой) – то, во-первых, никаких выгод это не приносит – деньги обесцениваются, а в банках все-таки какие-никакие проценты на депозит начисляются. А во-вторых, вот вам набор заголовков про увлекательные приключения «пачек денег в заначке»:

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Но у россиян есть и другая проблема – огромная закредитованность. Граждане успели набрать немало кредитов, в том числе ипотечных, а отдать их могут далеко не всегда. К примеру, объём ипотечной задолженности россиян на начало 2019 года приблизила к отметке в 6,41 триллиона рублей. Добавим к этому снижение доходов граждан и получим постоянный рост просрочек по той же ипотеке. Людям просто-напросто нечем отдавать долги, которые они набрали ради желания «жить как прежде».

Всё это может привести к серьёзному росту числа продажи квартир «вместе с жильцами». Дело в том, что какие-то квартиры банк изымает за долги, а потом выставляет на продажу даже без окончательного выселения жильцов. Собственник не соглашается на решение суда по выселению и остаётся в квартире, так что в итоге разбирать с незаконными бывшими хозяевами придётся новому владельцу жилья.

В целом эксперты сейчас отмечают, что у населения со временем будет становиться всё больше проблем с кредитами из-за низких доходов и плохой экономической ситуации в стране. Это ещё одна причина внимательнее относиться к любым банковским продуктам, тщательно продумывая любое решение по тем же кредитам или ипотеке. Выгода может оказаться надуманной, а вот будущие расходы потянуть способны далеко не все.

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