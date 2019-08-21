Дарья Донцова напишет сценарий для мультфильма

Автор более чем 180 книг Дарья Донцова по просьбе "Союзмультфильма" напишет сценарий для анимационного фильма. Известно, что это также будет детектив, но - детский, рассчитанный на дошкольников.

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В общей сложности планируется выпустить 26 серий, на основе которых затем будет создан и полнометражный мультфильм. Другие подробности об этой работе ни Донцова, ни мультипликационная студия пока не раскрывают.

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