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Дарья Донцова напишет сценарий для мультфильма
Ульяна АНТОНОВА   
21 Августа 2019 г.
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Автор более чем 180 книг Дарья Донцова по просьбе "Союзмультфильма" напишет сценарий для анимационного фильма. Известно, что это также будет детектив, но - детский, рассчитанный на дошкольников.

Дарья Донцова напишет сценарий для мультфильма


В общей сложности планируется выпустить 26 серий, на основе которых затем будет создан и полнометражный мультфильм. Другие подробности об этой работе ни Донцова, ни мультипликационная студия пока не раскрывают.

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