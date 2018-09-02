Данные КПРФ: 37% сограждан готовы дальше протестовать против "пенсионной повышки"

По данным КПРФ, около 37% россиян готовы выйти на улицы, выступая против пенсионной реформы. Об этом, ссылаясь на "последние опросы", 1 сентября в Иркутске на международной конференции «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне» заявил депутат Госдумы, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

Коммунистический функционер подчеркнул, что ранее не более 7% россиян было готово к массовым протестам в отношении действующей власти.

В этой ситуации важно отметить, что заявление Рашкина прозвучало уже после недавних инициатив Владимира Путина, который (как считается), внес существенные послабления в скандальный правительственный законопроект, взял ответственность на себя и существенно разрядил крайне нервозную обстановку в обществе. До этого момента "левая системная оппозиция" под брендом КПРФ придерживалась линии жесткой критики "пенсионной повышки".

Теперь же коммунистам предстоит по новой сформулировать свою позицию (ведь одно дело - спорить с "Единой Россией" и правительством невнятного Дмитрия Медведева, а другое - персонально с Владимиром Путиным). Как пишет в своем блоге популярный иркутский политобозреватель Сергей Шмидт, "дискуссионным остается один вопрос. Будут нагибать КПРФ, чтобы за такой ("смягченный") вариант реформы она поголосовала, или плюнут, да позволят играть в оппозицию в этом вопросе и дальше?". Можно сказать, что прозвучавший тезис Валерия Рашкина - некая заявка на продолженеие борьбы по сложившимся за лето правилам — правда, заявка не столь уж радикальная, вполне допускающая переход в "конструктивную тональность".

Справедливости ради надо отметить, впрочем, что тактической задачей Рашкина и не было формулирование общепартийной позиции по острому вопросу: ему важнее было поддержать серьезными высказываниями коллег по КПРФ на предстоящих в Иркутской области 9 сентября выборах в Заксобрание (а у коммунистов, имеющих здесь в лидерах непосредственно губернатора Сергея Левченко, есть весьма неплохие шансы отобрать у ЕР большинство в законодательной власти региона).

Напомним, что критическая по отношению к пенсионному проекту позиция КПРФ и других левых сил сводится, в первую очередь, к недопущению снижения социальных гарантий населению. В то время как их либеральные оппоненты критикуют законопроект под другим ракурсом - он не меняет сложившихся в путинской России правовых и экономических условий, мешающих развитию рыночной экономики.

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