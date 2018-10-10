ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дальний родственник Гитлера решился на интервью. Нет, это не "семейные воспоминания"
Егор Стуков   
10 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

О своих мыслях по поводу Дональда Трампа и Ангелы Меркель рассказал Александер Стюарт-Хьюстонвнучатый племянник Адольфа Гитлера – в интервью немецкому изданию Bild.

О своих мыслях по поводу Дональда Трампа и Ангелы Меркель рассказал Александер Стюарт-Хьюстон – внучатый племянник Адольфа Гитлера

«Трамп — последний человек, которым я бы мог восхищаться. Он определенно не из моих любимчиков», - признался мужчина. По его мнению, в высказываниях американского лидера нет ничего плохого, но вот его манеры оставляют желать лучшего. «Ну, и мне просто не нравятся лжецы», - отметил Стюарт-Хьюстон.

А вот Меркель, наоборот, по мнению мужчины, работает очень даже качественно. Александер заметил, что канцлер Германии кажется «умной и достойной», а её действия, направленные на улучшение ситуации с миграционным кризисом, только доказывают этот факт.

Сегодня 68-летний Александер живёт в Нью-Йорке на южном берегу Лонг-Айленда. Братья старейшего родственника Гитлера - Луис и Брайан - отказались от интервью, когда в СМИ узнали о них.

Сын сводного брата фюрера Уильям был отцом Александера. Уильям Патрик Гитлер переехал из Германии в США и сражался против армии своего дяди. Когда война закончилась, семья решила порвать все нити, связывающие их с Гитлером, сменив фамилию на Гиллер, а затем на Стюарт-Хьюстон.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 