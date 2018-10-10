Дальний родственник Гитлера решился на интервью. Нет, это не "семейные воспоминания"

О своих мыслях по поводу Дональда Трампа и Ангелы Меркель рассказал Александер Стюарт-Хьюстон – внучатый племянник Адольфа Гитлера – в интервью немецкому изданию Bild.

«Трамп — последний человек, которым я бы мог восхищаться. Он определенно не из моих любимчиков», - признался мужчина. По его мнению, в высказываниях американского лидера нет ничего плохого, но вот его манеры оставляют желать лучшего. «Ну, и мне просто не нравятся лжецы», - отметил Стюарт-Хьюстон.

А вот Меркель, наоборот, по мнению мужчины, работает очень даже качественно. Александер заметил, что канцлер Германии кажется «умной и достойной», а её действия, направленные на улучшение ситуации с миграционным кризисом, только доказывают этот факт.

Сегодня 68-летний Александер живёт в Нью-Йорке на южном берегу Лонг-Айленда. Братья старейшего родственника Гитлера - Луис и Брайан - отказались от интервью, когда в СМИ узнали о них.

Сын сводного брата фюрера Уильям был отцом Александера. Уильям Патрик Гитлер переехал из Германии в США и сражался против армии своего дяди. Когда война закончилась, семья решила порвать все нити, связывающие их с Гитлером, сменив фамилию на Гиллер, а затем на Стюарт-Хьюстон.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ