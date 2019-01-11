Далёкий и недалёкий космос: от таинственных сигналов до воровства бюджетных средств

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Новости с космических просторов, по моему мнению, бывают трёх видов: загадочные, впечатляющие и дорогие. За последние дни мы получили сразу три события, которые отлично вписываются в эту внеземную концепцию. Одни учёные рассказали всему миру о таинственных сигналах с другого края вселенной. Другие специалисты заявили о том, что наше любимое Солнце когда-нибудь превратиться в кристалл. А в России, к сожалению, космическая отрасль отличилась дорогим хищением бюджетных средств.
И начнём мы, пожалуй, с волнующей загадки. Одним из самых редких явлений нашей современной действительности можно назвать быстрые радиовсплески из космоса. До недавнего времени у этих сигналов был лишь один источник под названием FRB 121102, который располагается в трёх миллиардах световых лет от Земли. Эти сигналы повторяются и имеют небывалую мощь. Импульс продолжается всего несколько миллисекунд, но выпускает в космос такое количество энергии, которое само Солнце смогло бы выпустить лишь за десятки тысяч лет.
Летом прошлого года научные специалисты коллаборации CHIME нашли другой источник мощнейших сигналов – FRB 180814.J0422+73. Этот объект с непростым названием находится на расстоянии примерно в 1,3 миллиарда световых лет от нашей планеты. Самое интересное здесь то, что учёные никак не могут понять природу этих сигналов. Из-за небывалой редкости и крайне далёкого расположения изучить их почти невозможно. Кто-то говорит, что такие всплески становятся причиной рождения сверхновой, то есть эволюции звёзд с огромным выбросом энергии. А другие считают, что эти сигналы посылают инопланетные цивилизации.
Так или иначе, мы вряд ли в ближайшее время узнаем правду, ведь пока у учёных слишком мало информации для анализа этих событий. Зато о Солнце, которое всегда рядом с нами, мы знаем уже довольно много. Недавно астрофизики из США, Великобритании и Канады рассказали нам довольно впечатляющие новости о нашем дневном светиле. Оказывается, Солнце после своей «смерти» превратится в самый настоящий кристалл, почти драгоценный камень!
Сначала наша звезда подойдёт к своему последнему этапу эволюции и станет белым карликом. Такие звёзды можно заслуженно считать «мёртвыми», ведь они потеряли свой источник энергии. Без энергии «Солнце-карлик» будет постепенно охлаждаться, отдавая остатки тепла. Проанализировав около 15 тысяч других белых карликов, учёные пришли к выводу, что в процессе охлаждения «мёртвые» звёзды кристаллизуются, превращаясь в экстремально плотные сферы. Но далеко не факт, что даже само человечество сможет стать свидетелем превращения Солнца в драгоценный камень. Учёные считают, что до этого момента придётся подождать около 10 миллиардов лет.
Космические новости из России, к сожалению, такого восторга не вызывают. Ещё в декабре прошлого года в нашей стране было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые должны были пойти на постройку космического телескопа Т-170М. Разработчики с гордостью говорили о том, что этот проект станет достойным противником американскому «Хабблу».
Следствие считает, что было похищено более 28,5 миллиона рублей, и эту сумму можно назвать минимумом, ведь она ещё может увеличиться в ходе расследования. Деньги были выделены предприятию «Инкос», которое имело контракты с Институтом астрономии РАН. Компания должна была изготовить некоторые детали для телескопа, научные приборы и провести спецработы. Но, по мнению правоохранительных органов, всеми этими делами в действительности занимались работники НПО имени Лавочкина, которым в сотрудничестве с Институтом астрономии поручили изготовление телескопа. В общей сложности на «конкурента Хаббла» выделялось два миллиарда рублей.
НПО входит в «Роскосмос», где ситуацию никак не комментируют. Сама обсерватория должна была заработать ещё в прошлом веке, в 1997 году. Но до сих пор она стоит без дела, а «Роскосмос» летом прошлого года заявил о том, что старт базовых элементов комплекса перенесён на 2024 год.
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