«Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией»: как Григорий Лепс к славе пробивался

К известности Григорий Лепс шёл долго, но уверенно. Поначалу этот путь усложняли продюсеры-скептики, которые не верили в талант музыканта. Но в итоге ему всё же удалось разрушить все сомнения и стать одним из главных героев отечественной сцены.
В родном Сочи Лепса любили ещё до того, как в России вообще узнали о его таланте. Артисту этого было мало, он хотел народной славы, так что отправился покорять родину через её столицу. Там 30-летнему певцу пришлось перетерпеть немало отказов от звукозаписывающих фирм. Мириться с неудачами было непросто, вот Григорий и стал заливать стресс алкоголем, что в итоге заметно отразилось на его внешнем виде.
– И деньги не помогали, – признался певец в YouTube-шоу «Принцип Ковалева». – Тогда главенствовала компания «Союз», о радио даже разговора не было. Люди говорили: «Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией». Они не хотели меня никуда брать. В некоторой степени я их понимаю. Выглядел я безобразно, вел себя еще хуже, постоянно был пьяный, весил 105 килограммов. Ну кому такой артист был нужен?
К тому же почти никто не верил, что неизвестный широкой публике певец сможет прийти к большому успеху. По большей части в этом был убеждён лишь один человек – сам Лепс. Его нескончаемая уверенность в себе и трудолюбие помогли подняться на вершины, о которых отказавшие певцу продюсеры и не мечтали. Потом они, конечно, стали сами звонить Лепсу, но правила игры с того момента устанавливал уже он.
В свои 57 лет Лепс так и не смог избавиться от перфекционизма. Любое произведение он старается отполировать до блеска, довести его до идеала.
– Это постоянный процесс перепевания, переделывания. Аранжировщики уже сидят, схватившись за голову: «Гриша, все здесь в порядке. Не нужно ничего трогать». А я: «Нет, нужно перепеть!». Я их понимаю, потому что им приходится делать несколько раз делать одну и ту же работу. Мне – перепевать одну и ту же фразу, чтобы достичь идеала, – признавался артист.
Не понаслышке зная о трудностях первых шагов к успеху, Лепс решил поделиться своим опытом с ещё совсем зелёными музыкантами. Несколько сезонов подряд он участвовал в качестве эксперта в шоу «Голос», помогая молодым дарованиям с музыкальной подготовкой.
К тому же на этом шоу Григорий Лепс нашёл интересных для себя исполнителей, да и сам отважился на любопытные эксперименты.
– Я попытался читать рэп с Тимати. Но у меня это получается с натяжкой, а у него – как будто он с этим родился, – с юмором отметил певец.
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