ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...

«Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией»: как Григорий Лепс к славе пробивался
Егор СТУКОВ   
26 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

К известности Григорий Лепс шёл долго, но уверенно. Поначалу этот путь усложняли продюсеры-скептики, которые не верили в талант музыканта. Но в итоге ему всё же удалось разрушить все сомнения и стать одним из главных героев отечественной сцены.

«Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией»: как Григорий Лепс к славе пробивался


В родном Сочи Лепса любили ещё до того, как в России вообще узнали о его таланте. Артисту этого было мало, он хотел народной славы, так что отправился покорять родину через её столицу. Там 30-летнему певцу пришлось перетерпеть немало отказов от звукозаписывающих фирм. Мириться с неудачами было непросто, вот Григорий и стал заливать стресс алкоголем, что в итоге заметно отразилось на его внешнем виде.

– И деньги не помогали, – признался певец в YouTube-шоу «Принцип Ковалева». – Тогда главенствовала компания «Союз», о радио даже разговора не было. Люди говорили: «Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией». Они не хотели меня никуда брать. В некоторой степени я их понимаю. Выглядел я безобразно, вел себя еще хуже, постоянно был пьяный, весил 105 килограммов. Ну кому такой артист был нужен?

К тому же почти никто не верил, что неизвестный широкой публике певец сможет прийти к большому успеху. По большей части в этом был убеждён лишь один человек – сам Лепс. Его нескончаемая уверенность в себе и трудолюбие помогли подняться на вершины, о которых отказавшие певцу продюсеры и не мечтали. Потом они, конечно, стали сами звонить Лепсу, но правила игры с того момента устанавливал уже он.

В свои 57 лет Лепс так и не смог избавиться от перфекционизма. Любое произведение он старается отполировать до блеска, довести его до идеала.

– Это постоянный процесс перепевания, переделывания. Аранжировщики уже сидят, схватившись за голову: «Гриша, все здесь в порядке. Не нужно ничего трогать». А я: «Нет, нужно перепеть!». Я их понимаю, потому что им приходится делать несколько раз делать одну и ту же работу. Мне – перепевать одну и ту же фразу, чтобы достичь идеала, – признавался артист.

Не понаслышке зная о трудностях первых шагов к успеху, Лепс решил поделиться своим опытом с ещё совсем зелёными музыкантами. Несколько сезонов подряд он участвовал в качестве эксперта в шоу «Голос», помогая молодым дарованиям с музыкальной подготовкой.

К тому же на этом шоу Григорий Лепс нашёл интересных для себя исполнителей, да и сам отважился на любопытные эксперименты.

– Я попытался читать рэп с Тимати. Но у меня это получается с натяжкой, а у него – как будто он с этим родился, – с юмором отметил певец.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 