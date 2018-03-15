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Чуть не забыли? Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным и полицейским
Владимир Шпикалов, "Мои года"   
15 Марта 2018 г.
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7 марта Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об индексации с 1 января 2018 года отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам ряда других силовых ведомств. Проект постановления был подготовлен в декабре 2017 года, однако подпись под документом премьер-министр поставил только в марте.

индексация выплат

Индексация выплат, пособий и компенсаций в 2018 году. Фото mil.ru

12 марта на официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства РФ от 07.03.2018 № 238 «Об индексации в 2018 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы, и гражданам, проходившим военные сборы».

Решением правительства на 4 процента будут проиндексированы:

  • страховая сумма, которая выплачивается в случае гибели, установления инвалидности, получения ранения, травмы, контузии (распространяется на военнослужащих, в том числе по призыву, на полицейских, сотрудников противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии).

  • единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы, а также военнослужащим при увольнении с военной службы или при отчислении с военных сборов гражданина вследствие военной травмы;

  • ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая при установлении инвалидности вследствие военной травмы военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы;

  • единовременное пособие сотруднику полиции при получении увечья, а также членам семьи полицейского в случае его гибели;

  • единовременное пособие сотруднику уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов за причинённое увечье, а также членам семьи сотрудника в случае его гибели.

Согласно постановлению произойдёт перерасчёт уже осуществлённых выплат за январь, февраль и март, так как индексация предусмотрена с 1 января 2018 года.

Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов поделился с «Парламентской газетой» предположением, что выплаты с учётом четырёх процентного повышения, скорее всего, начнут производить с апреля-мая.

– Это не очень хорошая практика, когда кабмин затягивает с такими важными решениями на месяц и более, – отметил депутат.

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