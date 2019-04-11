Чудеса и природы и жизнь человеческая

Апрель уже успел подарить нам целых три любопытных рассказа о природных чудачествах с человеческим организмом. В одном случае пожилая американка смогла дожить до самой старости с неправильным расположением органов, в другом – молодая британка стала жертвой редкой болезни, из-за которой она постоянно «казалась пьяной». А напоследок мы расскажем вам об ещё одном жителе Великобритании, который умудрялся шутить, пока врачи копались в его мозге.

Роуз Мари Бентли из США (на снимке) дожила до почётных 99 лет. Даже здоровые люди не всегда так близко подходят к сотне, а у Бентли с организмом далеко не всё было в порядке, хотя она об этом даже не догадывалась.

Лишь после смерти женщины врачи узнали, что она жила с редкой патологией, из-за которой все органы, кроме сердца, располагались не там, где им положено быть – ровно на другой стороне тела! Даже кровеносные сосуды женщины отличались от здорового стандарта.

Такая редкая особенность обычно приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, но жалоб от Бентли никто не слышал. Женщина разве что нередко беспокоилась из-за своего артрита, а в остальном всё было отлично.

Но далеко не всегда неправильному расположению органов сопутствует такое везение. Для 15-летней Эрин Орлопп из Великобритании её редкая болезнь принесла определённые проблемы.

Девушка страдала от головных болей и постоянной неуклюжести. При ходьбе она пошатывалась, а перемещаться по прямой вообще не могла. Мать признаётся, что её дочка «вела себя почти как пьяная». Со временем к этому добавились проблемы со зрением, опухшая щека, боли в челюсти и шее.

Дальнейшего развития событий в семье ждать не стали, так что отправили девушку на обследование. В итоге у Орлопп диагностировали редчайшую патологию, из-за которой головной мозг «проваливается» через дно черепа и давит на спинной мозг. Это приводит к проблемам с током спинномозговой жидкости.

Девушку успешно прооперировали, удалив нижнюю часть черепа, чтобы давление на спинной мозг не было таким сильным. К сожалению, это не избавило её от всех проблем, так что со временем девушке понадобится новая операция.

У другого британца также были проблемы с мозгом, разобраться с которыми могли только профессиональные хирурги. Пять часов они проводили операцию по удалению опухоли из мозга Камерона Рея. Поначалу ему дали небольшую дозу анестетика, погрузив пациента в состояние наркоза, но спустя час анестезиолог «разбудил» Рея.

Прямо во время операции от пациента требовалось выполнять задания логопеда, чтобы понять, насколько сильно вмешательство в те или иные точки мозга влияет на его состояние. Если пациент замолкал, значит, эти места трогать нельзя.

Но сам Рей с честью пережил крайне опасную операцию, в которой любое неверное движение хирурга могло привести к необратимым последствиям. Он признался, что не помнит первые 20 минут после пробуждения от наркоза, но потом он стал непринужденно общаться с докторами и даже шутить о своём непростом положении. «Вы уже достали мой мозг наружу?», – с юмором спрашивал 20-летний парень.

Хирурги провели качественную работу и удалили 95% опухоли, но на этом рак останавливаться не будет. Рей тоже решил дать бой болезни и заявил, что «не будет спокойно сидеть и ждать», пока опухоль убьёт его.

Природные чудачества бывают разные, далеко не всегда приятные и полезные. Хотя это уже зависит от самих людей и их восприятия сложившихся обстоятельств. Вспомнить хотя бы сиамских близнецов Шиваната и Шиврама, которые сами отказались от операции по разделению! Недавно им исполнилось по 18 лет, так что хирурги уже никак не смогут их разделить, но братья от своего отступаться и не хотят. «Мы получили от Бога уникальный дар. С нашей точки зрения, у нас два тела, но одна душа», – считают близнецы.

А вот старушку из Шотландии природа наделила такой необычной особенностью, что теперь ею всерьёз заинтересовались учёные из Великобритании. Из-за незнакомой науке причуды организма женщина почти не чувствует боли, да и депрессия ей не страшна. Интересно, что до 66 лет она даже не думала, что так серьёзно отличается от других людей, оправдывая все странности собственной беззаботностью.

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