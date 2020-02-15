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«Чтобы не вызвать зависти»: Светлана Светличная отказалась назвать размер своей пенсии
Ульяна АНТОНОВА   
15 Февраля 2020 г.
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В последнее время многие известные люди решились рассказать о своих пенсионных выплатах. Вот и Светлану Светличную дотошные журналисты спросили о размере пенсии, но получили неожиданный ответ.

«Чтобы не вызвать зависти»: Светлана Светличная отказалась назвать размер своей пенсии


В отличие от своих коллег, Светлана Афанасьевна отказалась называть точную сумму - «чтобы ни у кого не возникло чувство зависти». Но отметила, что выплат ей вполне достаточно, так как она получает от государства повышенную пенсию, с учётом звания Заслуженной артистки РФ.

Но Светличная даже в свои 79 лет не намерена уходить на заслуженный отдых. Она подчеркнула, что и далее будет сниматься в кино, а также у неё есть «некоторые подработки», которые также приносят артистке дополнительный доход.

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